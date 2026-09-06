Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Odakyu Electric Railway gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,34 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +34,80 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Odakyu Electric Railway investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +7,57 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Odakyu Electric Railway verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,34 % Dividendenrendite bietet Odakyu Electric Railway ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +34,80 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Odakyu Electric Railway für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,34 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,31. Odakyu Electric Railway weist eine Marktkapitalisierung von 3,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,34 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Odakyu Electric Railway betreibt Bahn- und Busverkehr im Großraum Tokio und entwickelt Bahnhofsimmobilien, Retail- und Tourismusangebote (u.a. Hakone, Enoshima). Kern sind Pendler- und Ausflugsverkehre plus Immobilien- und Handelsgeschäft. Starke regionale Stellung auf der Odakyu-Linie. Wichtige Wettbewerber: JR East, Keio, Tokyu. USP: integriertes Bahn‑Immobilien‑Tourismus-Ökosystem entlang eigener Trasse.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Odakyu Electric Railway konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +34,80 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Odakyu Electric Railway Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.09.2026

Die Odakyu Electric Railway Aktie notiert aktuell bei 9,9500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,0000 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,34 %, eine Investition von etwa 29.941€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 60,00 +9,09 % +3,34 % 2026 55,00 +37,50 % +3,25 % 2025 40,00 +33,33 % +2,52 % 2024 30,00 +42,86 % +1,35 % 2023 21,00 +110,00 % +1,20 % 2022 10,00 0,00 % +0,48 %

Warum Odakyu Electric Railway für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,34 %

Stetiges Dividendenwachstum: +34,80 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,31

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 29.941 € 3.000 € 89.821 € 6.000 € 179.641 € 12.000 € 359.282 €

Odakyu Electric Railway Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,19 % 1 Monat +4,19 % 3 Monate +11,80 % 1 Jahr -2,45 %

Informationen zur Odakyu Electric Railway Aktie

Es gibt 368 Mio. Odakyu Electric Railway Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.

Odakyu Electric Railway Aktie jetzt kaufen?

Ob die Odakyu Electric Railway Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Odakyu Electric Railway Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.