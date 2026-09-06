Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 36/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: adobe.stock.com
Insiderkäufe vom 31.08.26 bis 06.09.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|2,01 Mio.€
|25,00 Tsd. Stk.
|1
|53,00 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|50,05 Tsd.€
|6,50 Tsd. Stk.
|1
|37,88 Tsd.€
|110 Stk.
|1
|37,32 Tsd.€
|8,76 Tsd. Stk.
|1
|18,93 Tsd.€
|928 Stk.
|2
|18,55 Tsd.€
|3,37 Tsd. Stk.
|1
|7,61 Tsd.€
|801 Stk.
Insiderverkäufe vom 31.08.26 bis 06.09.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|79,40 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|2
|9,58 Tsd.€
|22,50 Tsd. Stk.
|2
|6,42 Tsd.€
|8,73 Tsd. Stk.
innoscripta
Wochenperformance: +6,17 %
Wochenperformance: +6,17 %
Platz 1
WashTec Akt
Wochenperformance: +1,77 %
Wochenperformance: +1,77 %
Platz 2
Dt. Beteiligungs AG
Wochenperformance: -1,89 %
Wochenperformance: -1,89 %
Platz 3
Deutsche Lufthansa
Wochenperformance: -3,49 %
Wochenperformance: -3,49 %
Platz 4
MTU Aero Engines
Wochenperformance: -3,73 %
Wochenperformance: -3,73 %
Platz 5
Hamborner REIT
Wochenperformance: -0,46 %
Wochenperformance: -0,46 %
Platz 6
DLB-Anlageservice
Wochenperformance: +3,92 %
Wochenperformance: +3,92 %
Platz 7
Meta Wolf
Wochenperformance: -10,53 %
Wochenperformance: -10,53 %
Platz 8
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: +2,19 %
Wochenperformance: +2,19 %
Platz 9
audius
Wochenperformance: -3,50 %
Wochenperformance: -3,50 %
Platz 10
NORMA Group Tender Right
Wochenperformance: +10,04 %
Wochenperformance: +10,04 %
Platz 11
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