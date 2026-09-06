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    Schon wieder ein Umspannwerk - Großeinsatz in Osnabrück

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdächtiger Gegenstand war harmloses Zugrohr
    • Polizei durchsuchte das Umspannwerk mit Drohne
    • Beschädigter Zaun löste Ermittlungen vor Ort aus
    Schon wieder ein Umspannwerk - Großeinsatz in Osnabrück
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Polizei hat das Gelände eines Umspannwerks in Osnabrück untersucht. Ein verdächtiger Gegenstand entpuppte sich jedoch als "harmloses Zugrohr", wie die Polizei mitteilte. "Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt."

    Mitarbeiter einer Baufirma hatten am Vormittag einen beschädigten Zaun auf dem Gelände entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten durchsuchten das Umspannwerk daraufhin mit einem Hubschrauber, Diensthunden und einer Drohne - und gaben erste Entwarnung: Das Gelände sei verlassen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler prüfen dennoch, ob eine Straftat vorliegt.

    Seit Wochenbeginn gibt es immer wieder Alarm wegen tatsächlicher oder vermuteter Sabotageversuche an Umspannwerken in Deutschland. In Niedersachsen sorgte zuletzt ein offener Schaltschrank auf dem Gelände eines Umspannwerks in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) für einen Großeinsatz./miu/DP/zb






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