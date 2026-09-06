US-Militär setzt drei iranische Öltanker außer Gefecht

Erstmal einfach nur: Ja! Alles wichtige und richtige Punkte!

Einzig den Satz zu Russland sehe ich anders. Denn durch den Mangel an Raffineriekapazitäten muss Russland quasi viel Rohöl exportieren, weil es davon nur wenig verarbeitet bekommt. So richtig viel Öl fehlt auf dem Weltmarkt an der Stelle gar nicht.





Die Aktienmärkte hängen generell nicht mehr so stark vom Ölpreis ab wie früher. Und: Die Weltwirtschaft (ex KI) ist vermutlich schon eine ganze Weile in der Rezession.





Bzgl. KI: Die ist schon sehr nützlich an vielen Stellen. Aber: Hier wurde seitens Anthropic und OpenAI zunächst die Nutzung über Abos zu Preisen deutlich unterhalb der Rentabilität angestoßen. Versuche, die Services angemessen bezahlen zu lassen, laufen ins Leere. Wirklich rentabel und effizient ist die Nutzung zu den Preisen, die die US-Unternehmen bräuchten, um rentabel zu werden, dann eben doch nur in begrenztem Umfang. Gleichzeitig gibt es mittlerweile doch einige Open Weight-Modelle, die man zu einem Bruchteil des Preises betreiben kann und die auch nicht viel schlechter abschneiden. Fazit: Es wirkt aktuell sehr unwahrscheinlich, dass die Billionen-Investitionen für die Unternehmen (AI + Mag7 und Co.) aufgehen. Vermutlich wird von den aktuell genannten Größenordnungen an Rechenzentren ein Teil erst gar nicht gebaut.

Es ist viel mehr der verzweifelte Versuch der Hyperscaler wie Microsoft, Google usw. über KI weiteres Wachstum zu generieren, weil andere Wege mittlerweile ausgereizt sind. Dass diese Zirkelinvestitionen nur auf dem Papier funktionieren, ist denen scheinbar erstmal egal, bzw. sie haben sich da wohl auch einfach etwas getäuscht (bzw. gerne täuschen lassen, um den Traum vom dauerhaften überproportionalen Wachstum weiterleben zu können) ...





Der Ölpreis bleibt zwar weiterhin volatil durch die Geschehnisse am Golf, aber in Expertenkreisen geht man selbst bei anhaltender (Teil-)Blockierung von im Mittel wieder deutlich sinkenden Ölpreisen aus. Aus https://www.tecson.de/de/heizoelpreise.html:





Bärische Aspekte (Warte­chancen):

Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist. Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein. Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu. Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion. Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.



