ROUNDUP
Deutsche Isar-Aerospace-Rakete erfolgreich ins All gestartet
- Spectrum erreicht beim zweiten Testflug 100 Kilometer
- Isar Aerospace feiert Erfolg nach vier Verschiebungen
- Isar soll Europas Abhängigkeit von SpaceX verringern
ANDØYA (dpa-AFX) - Die Spectrum-Rakete des deutschen Herstellers Isar Aerospace ist erfolgreich zu ihrem zweiten Testflug ins All gestartet. Die Rakete hob um 22.12 Uhr vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab, wie auf einem Livestream zu sehen war. Nach zehn Minuten riss die Videoübertragung zum Boden ab, nachdem die Rakete die maximale Reichweite der Verbindung überschritten hatte. Beim ersten Versuch im März 2025 waren nur 30 Sekunden bis zum Absturz vergangen.
Großer Erfolg für ein Jungunternehmen
Das in Ottobrunn bei München ansässige Unternehmen feierte damit nach monatelangen Verzögerungen und viermaliger Verschiebung des zweiten Testflugs einen großen Erfolg. Nach Angaben der Moderatoren bei der Live-Übertragung erreichte die Rakete knapp vier Minuten nach dem Start eine Flughöhe von etwa 100 Kilometern über dem Erdboden - die sogenannte Karman-Linie, die die gedachte Grenze zum All markiert. Bei der Live-Übertragung zu sehen war unter anderem das Abstoßen der ersten Stufe. Als Nutzlast hatte die Spectrum-Rakete fünf wissenschaftliche Satelliten mehrerer Universitäten und ein wissenschaftliches Experiment geladen. Ob auch die Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn ausgesetzt wurden, war nicht unmittelbar klar.
Ursprünglich hätte die Spectrum-Rakete bereits im Januar abheben sollen. Doch der erste Termin wurde wegen eines defekten Ventils verschoben, beim zweiten Anlauf im März kam ein norwegischer Fischer dazwischen, der mit seinem Boot die Sicherheitszone in den Gewässern vor der Startbasis nicht rechtzeitig verlassen hatte. Im April wurden die Startvorbereitungen wegen eines leckenden Druckbehälters abgebrochen, im Juni gab es erneut ein Problem. Isar Aerospace will in diesem Jahre weitere Starts folgen lassen, der Bau der dritten Spectrum-Rakete ist bereits weit fortgeschritten.
Erfolg des Unternehmens von strategischer Bedeutung für Europa
Die Spectrum soll nach der Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen, geplant ist die Produktion von 40 Raketen im Jahr. Sowohl die Bundesregierung als auch EU und andere europäische Staaten haben ein strategisches Interesse am Erfolg des Unternehmens mit seinen guten 400 Mitarbeitern. Isar Aerospace hat nach Firmenangaben bislang über eine halbe Milliarde Euro Investorengelder eingeworben. Zuletzt hatte das Jungunternehmen einen Vertrag über 200 Millionen Euro mit der Europäischen Weltraumbehörde ESA unterzeichnet - Teil eines ESA-Programms, das die Entwicklung europäischer Trägerraketen beschleunigen soll.
Abhängigkeit von US-Technik und SpaceX soll schwinden
Grund ist die derzeitige weitgehende Unfähigkeit Europas, Satelliten mit eigener Technik ins All zu schießen. Seit langem wird die große Mehrheit der europäischen Satelliten von SpaceX ins All befördert. Das ist bei europäischen Raumfahrtunternehmen nicht zuletzt deswegen unpopulär, weil die Auftraggeber in den USA die technischen Spezifikationen ihrer Satelliten offenlegen müssen. Nach Angaben von Isar Aerospace starteten die USA im vergangenen Jahr 198 Raketen, Europa lediglich acht.
Rund 60 Prozent der Anfragen an Isar Aerospace kommen mittlerweile aus dem militärischen Bereich, wie Vorstandschef Daniel Metzler im Frühjahr berichtet hatte. Laut Unternehmen ist Isar Aerospace jetzt schon mit Aufträgen über mehrere hundert Millionen Dollar bis zum Jahr 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das der Gelände in Andøya am 13. März gemeinsam mit dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støhre besucht.
Auch die verspätete Ariane 6 soll in Schwung kommen
Größere Höhen im All wird die bayerische Spectrum-Rakete jedoch auch dann nicht ansteuern können, wenn sie eines Tages die Serienreife erreicht. Daran arbeitet die französisch-deutsche ArianeGroup, die in diesem Jahr insgesamt sieben bis acht Raketen des jahrelang verzögerten Typs Ariane 6 starten lassen will. Bisher gab es nach Zählung des Fachportals "European Spaceflight" vier Ariane-Starts in diesem Jahr. Anders als die Spectrum ist die Ariane eine große Trägerrakete, die weit schwerere Nutzlast auch in geostationäre Umlaufbahnen knapp 36.000 Kilometer über dem Erdboden befördern kann./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 127,4 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +7,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,59 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 980,66 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +64,81 %/+94,63 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Dazu kommt, dass man nicht zu beliebigen Zeitpunkten starten kann. Flüge sind nur alle 26 Monaten möglich, denn man muss die günstigste Plantenkonstellation abwarten. Eine Hin- und Rückreise und Aufenthalt auf dem Mars dauert so zwischen 2 und 3 Jahre. Weitere Probleme sind die kosmische Strahlung und die lange Schwerelosigkeit, obwohl dieses Problem am einfachsten zu lösen wäre.
Für mich sieht es so aus, dass so ein Rechenzentrum nicht soviel Energie einspart, wie der Aufwand für die Erstellung, Wartung etc. des selbigen benötigt.
SpaceX – warum kaufen Profis eine Aktie, die absurd teuer aussieht?
SpaceX wird aktuell mit rund 2 Billionen Dollar bewertet, bei nur etwa 23 Mrd. Dollar Jahresumsatz. Das entspricht ungefähr dem 89-Fachen des Umsatzes. Der heutige Geschäftserfolg rechtfertigt diese Bewertung nicht – bezahlt wird vor allem die Hoffnung auf Starlink, Starship und AI.
Damit die heutige Bewertung irgendwann einem immer noch hohen KUV von 10 entspricht, müsste SpaceX etwa 200 Mrd. Dollar Jahresumsatz erreichen. Der Markt nimmt also einen gewaltigen Teil eines möglichen zukünftigen Erfolgs bereits vorweg.
Warum kaufen institutionelle Anleger trotzdem?
Weil sie anders denken müssen als ein Privatanleger. Ein Fonds kann beispielsweise 1–2 % seines Vermögens in SpaceX stecken. Scheitert die Wette, ist der Schaden begrenzt. Wird SpaceX dagegen irgendwann 5 oder 10 Billionen Dollar wert, war der Fonds von Anfang an dabei.
Hinzu kommt Benchmark- und Karriererisiko: Steigt SpaceX massiv und ein Fondsmanager besitzt die Aktie nicht, sieht er gegenüber Konkurrenten und Indizes schlecht aus. Fällt SpaceX dagegen gemeinsam mit dem Markt, war er zumindest „nicht allein falsch“.
Das Paradoxe: Ein Profi kann SpaceX kaufen, obwohl er selbst die Aktie für fundamental zu teuer hält. Seine Entscheidung kann für sein Portfolio rational sein, ohne dass der Aktienkurs fundamental rational sein muss.
Für einen Privatanleger stellt sich deshalb eine andere Frage: Warum heute einen möglichen Erfolg teuer im Voraus bezahlen, wenn man auch später einsteigen kann, sobald Starlink, Starship und AI tatsächlich beweisen, dass sie die dafür notwendigen enormen Umsätze und Gewinne erzeugen? Damit kann der Privatanleger die "Luftschloss Komponente" eliminieren.
Man verpasst dann möglicherweise den ersten Teil der Kurssteigerung – kauft dafür aber wesentlich weniger Hoffnung und wesentlich mehr bewiesenes Geschäft.
Kurz: SpaceX kann ein fantastisches Unternehmen sein und gleichzeitig eine viel zu teure Aktie. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
SpaceX – mögliche Termine mit erhöhtem Verkaufsdruck
09.09.2026 – ca. 319 Mio. Aktien
10.09.2026 – ca. 59 Mio. Aktien
24.09.2026 – ca. 328 Mio. Aktien
09.10.2026 – ca. 328 Mio. Aktien
24.10.2026 – ca. 328 Mio. Aktien
Nach Q3-Zahlen, vorauss. Anfang November 2026 – ca. 1,30 Mrd. Aktien 🔴 GRÖSSTE TRANCHE
08.12.2026 – restliche Aktien der 180-Tage-Sperre 🔴
Mitte Juni 2027 – sehr große Langzeit-Tranche inkl. Musk 🔴
Wichtig: An diesen Tagen werden Aktien lediglich zum Verkauf freigegeben. Sie müssen nicht tatsächlich verkauft werden.