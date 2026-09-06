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    IT-Experte wirft Berlin 'grobe Fahrlässigkeit' vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Atug wirft Berlin grobe Fahrlässigkeit vor
    • Strenge Geheimschutzvorgaben wurden missachtet
    • Hacker veröffentlichten 1,44 Millionen Dateien
    IT-Experte wirft Berlin 'grobe Fahrlässigkeit' vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der IT-Experte Manuel Atug macht dem Land Berlin nach dem Hackerangriff und dem Abfluss großer Datenmengen schwere Vorwürfe. "Das Land Berlin hat grob fahrlässig gehandelt und vorsätzlich die Geheimschutz-Vorgaben nicht eingehalten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin darüber wirklich schockiert und sprachlos." Für die Speicherung und Verarbeitung geheimer Verschlusssache-Unterlagen gebe es sehr strenge und genaue Vorschriften sowie mehrere Sicherheitsstufen. Offenbar seien diese nicht ausreichend angewandt worden.

    Atug ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, einer unabhängigen Arbeitsgruppe, die sich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigt. Er arbeitet als Sicherheitsberater für kritische Infrastruktur. Unter kritischer Infrastruktur versteht man all jene Bereiche, deren Beeinträchtigung oder Ausfall zu Versorgungsengpässen, Störungen der öffentlichen Sicherheit und weiteren dramatischen Folgen führen kann. Dazu gehören beispielsweise Energie, Informationstechnik, Transport, Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung sowie Medien.

    "Ihr habt keine gute Cybersicherheit"

    Atug sagte, er sei zweimal als Sachverständiger in den Berliner Innenausschuss geladen worden, einmal im Jahr 2023 und einmal 2025. Damals habe er die Zuständigen auf eklatante Sicherheitslücken hingewiesen: "Ihr betreibt desolate Cybersicherheit. Ihr müsst euch dringend um eure Sicherheitsprozesse kümmern." Er habe gewarnt, dass eine Vernachlässigung der Sicherheit schwere Konsequenzen haben werde. "Genau das ist jetzt eingetreten."

    Nach einem Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung wurden am Freitag rund 1,44 Millionen Dateien mit einem Umfang von 5,8 Terabyte im Darknet veröffentlicht. Die kriminelle Hackergruppe Rhysida hatte die Daten Mitte August unbemerkt abgezogen und ein Lösegeld von 30 Bitcoin - umgerechnet rund zwei Millionen Euro - gefordert. Der Senat zahlte das Lösegeld nicht./bum/DP/zb






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