Zweiter Sieg
BVB und Neuling Elversberg zeigen große Moral
- Dortmund siegt nach 0:2-Rückstand in Hoffenheim
- Elversberg dreht 1:3 in Gladbach noch zum Sieg
- Freiburg siegt, Leipzig verliert klar in Bremen
BERLIN (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund hat mit einer großen Energieleistung auch sein zweites Spiel in der noch jungen Bundesliga-Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam trotz eines 0:2-Rückstands noch zu einem 3:2 (0:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim.
Nicht weniger furios feierte Neuling SV Elversberg seinen zweiten Sieg. Die Saarländer ließen sich auch von einem 1:3 -Rückstand und einem Platzverweis für Trainer Vincent Wagner nicht umwerfen und holten noch ein geradezu sensationelles 4:3 (1:2) bei Borussia Mönchengladbach.
Einen Platz in der Spitzengruppe hat auch der SC Freiburg sicher. Mit dem 1:0 (1:0) bei Aufsteiger SC Paderborn verbuchten auch die Breisgauer den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Eine herbe Pleite kassierte Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig mit dem 1:3 (0:1) bei Werder Bremen.
Die ersten drei Punkte holte Ex-Meister Bayer Leverkusen durch ein ungefährdetes 4:0 (2:0) gegen Union Berlin. Am Freitag hatte auch der VfB Stuttgart beim 4:1 gegen den 1. FC Köln den ersten Sieg eingefahren.
Dortmund holt 0:2 auf
In Hoffenheim brachten Leon Avdullahu (45.) und Tim Lemperle (54.) die Gastgeber bereits 2:0 in Führung. Doch Serhou Guirassy (61.), der eingewechselte Fábio Silva (66.) und ein Eigentor von Albian Hajdari (87.) ließen Dortmund noch jubeln.
Der BVB musste zunächst einen weiteren Ausfall wegstecken. Der junge Verteidiger Filippo Mane verletzte sich schon in der ersten Halbzeit, wodurch Last-Minute-Neuzugang Ethan Nwaneri vom FC Arsenal früher als geplant zu seinem Debüt kam und am dritten BVB-Tor entscheidend beteiligt war. Schon vor einer Woche hatte der Dortmunder Neuzugang Giannis Konstantelias beim 2:0 gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss erlitten.
Leipzig geriet in Bremen bereits früh durch ein Tor von Eren Dinkci in Rückstand (4.) und ärgerte sich zudem, dass Schiedsrichter Benjamin Brand einen Foulelfmeter für RB zurücknahm (24.). Im zweiten Durchgang kam es noch schlimmer, als Rückkehrer Niclas Füllkrug (68.) und Marco Grüll (80.) Werder einen überraschend deutlichen Sieg bescherten. Das Leipziger Tor von Ridle Baku hatte nur kosmetischen Charakter (90.+6).
Elversbergs Trainer Wagner sauer auf Schiedsrichter
Große Verärgerung über den Schiedsrichter gab es aufseiten von Elversberg zunächst in Gladbach. Dem Tor der Gastgeber zum 2:1 durch Hugo Bolin ging eine Fehlentscheidung beim Einwurf voraus, denn Tim Kleindienst und nicht der Elversberger Felix Keidel hatte den Ball zuletzt berührt. Referee Martin Pedersen nahm die Entscheidung aber nicht zurück, worüber sich Wagner zweimal lautstark beschwerte und die Gelb-Rote Karte sah.
Auf der Tribüne sah Wagner dann eine beeindruckende Aufholjagd seiner Mannschaft. Zweimal Maurice Krattenmacher (66. und 90.+2) und Keidel (80.) machten aus einem 1:3 noch ein 4:3. Für Gladbach hatte zuvor Bolin (12. und 44.) doppelt und Joe Scally (56.) einmal getroffen. David Mokwa (29.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für Elversberg erzielt. Mitaufsteiger Paderborn wartet noch auf sein erstes Tor, gegen Freiburg besiegelte Maximilian Eggestein (26.) die Niederlage.
Chancenlos war Union Berlin in Leverkusen. Ezequiel Fernández (1.), Facundo Medina (28.), Patrik Schick (48.) und Ibrahim Maza (66.) schossen die Tore für die Werkself, die sich für die Auftaktpleite gegen Elversberg rehabilitierte./tas/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 358,79 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+53,85 % bedeutet.
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evtl. im Moment etwas off topic aber durchaus interessant.
Der größte Unterschied liegt mMn schon in der Anfangsfeststellung Fleiß, aber eben auch schlicht im Können.
Dieser Mann, Ole Book, ist die Basis für eeeeendlich wieder steigende Kurse.
Book sagte damals folgenden Satz: "Fleiß ist die Basis des Scoutings, Scouting ist die Basis der Kaderplanung, die Kaderplanung ist die Basis des Erfolgs des BVB. Deshalb sollten wir erst einmal mit Fleiß anfangen." Nun hat der 40-Jährige seine erste Transferperiode bei den Westfalen hinter sich gebracht - und mit seiner Herangehensweise sowie den getätigten Neueinkäufen mächtig Eindruck hinterlassen.
Zählt man den bereits vor zwei Jahren verpflichteten Justin Lerma dazu, der erst jetzt zum Team stieß, gab es insgesamt 17 Transferbewegungen bei der Borussia. Für knapp 110 Millionen Euro wurden sieben neue Spieler verpflichtet. Dem gegenüber stehen zehn Abgänge, die rund 40 Millionen Euro einbrachten. Dazu hat man massig an Gehalt gespart, laut Sport Bild rund 20 Millionen Euro.
Ole Book zeigte sich beim BVB auf alle Transferszenarien vorbereitet
Genau dies ist der augenscheinlichste Unterschied zu Kehl. Book, der bei den Spielen wie sein Vorgänger auf der Bank Platzt nimmt, zeigte sich auf alle Szenarien sehr gut vorbereitet. Kaum war die Sache mit El Mala vom Tisch, präsentierte der BVB nur Tage später mit Giannis Konstantelias und Joey Veerman zwei Spieler, die mehr als nur Alternativen darstellen. Den ersten Eindrücken nach zu urteilen, gelang mit dem vielfach begehrten Konstantinos Karetsas ein echter Coup, auch der bereits im Mai geholte Innenverteidiger Joane Gadou ließ bereits großes Potenzial aufblitzen. Selbst nach Konstantelias' Verletzung hatte Book unter Zeitdruck und in Not im 19-jährigen Marcel Regula (Zaglebie Lubin) einen Backup in der Hinterhand, falls es mit der Leihe von Ethan Nwaneri nicht geklappt hätte.
Davon ab hat Book aber einen Kader nach einem stringenten Plan gebaut - hier kommt das von ihm oft zitierte Stichwort "Passung" ins Spiel -, der einen guten Mix aus Erfahrung und Talent darstellt. Ein Kader, der kleiner geworden ist, weniger an Gehalt verschlingt und dennoch stärker geworden sein müsste. Und dies, ohne einen Spieler aus den europäischen Top-5-Ligen fest zu verpflichten. Dortmund hat jetzt wieder einige junge und hungrige Profis im Team, die großes Potenzial haben und Werte schaffen können, "sodass wir auch in Zukunft dauerhaft gut dastehen", wie Book sagte.
👍⚽🖤💛
Sehr gute Zusammenfassung der Arbeit von Ole Book...das Einzige was fehlt. wäre ein Back Up für Yan Couto gewesen...aber er hat bestimmt schon einen Spieler im Auge...