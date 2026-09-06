🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    'Sehr vergnügt'

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dortmund als reifster Bayern-Rivale

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund erkämpft sich den Sieg gegen Hoffenheim
    • Schalke trotzt Bayern ein 0:0 ab, Dortmund vorn
    • Kovac lobt Veerman und Dortmunds starke Transfers
    'Sehr vergnügt' - Dortmund als reifster Bayern-Rivale
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    SINSHEIM (dpa-AFX) - Für die Krönung eines fulminanten Fußball-Samstags von Borussia Dortmund sorgte ausgerechnet Erzrivale FC Schalke 04. Weil der Aufsteiger in Königsblau Serienmeister FC Bayern am Abend ein 0:0 abtrotzte und so sicherstellte, dass der BVB nach mehr als zwei Jahren mal wieder in einer Tabelle vor dem FC Bayern steht. "Das ist megageil, oder?", sagte Torwart Gregor Kobel zum Dortmunder Traumstart in der Fußball-Bundesliga.

    Mit einem furiosen Comeback beim 3:2 nach 0:2-Rückstand bei der TSG Hoffenheim trug der BVB freilich auch selbst dazu bei, mal wieder - zumindest für eine Momentaufnahme - vor den Bayern zu stehen. "Wo Dortmund spielt, ist was los! Das war schon gegen Hamburg so. Nach dem 2:0 konnte man nicht mehr unbedingt damit rechnen. Aber wir sind zurückgekommen", sagte Geschäftsführer Lars Ricken.

    Arsenal-Juwel Nwaneri leitet Entscheidung ein

    Die von Topstürmer Serhou Guirassy befeuerte und von Trainer Niko Kovac orchestrierte Aufholjagd ließ erahnen, welches Potenzial dieser BVB hat. "Wir haben alles oder nichts gespielt", sagte der Chefcoach, der in Fabio Silva und in dem 19 Jahre jungen Arsenal-Zugang Ethan Nwaneri zwei Schlüsselspieler für die heiße Schlussphase einwechselte. Guirassy und Silva trafen, Nwaneri leitete das entscheidende 3:2 ein - ein Eigentor von Albian Hajdari.

    Für Kovac, der in Dortmund immer wieder in der Kritik steht, war es das 50. Bundesliga-Spiel als BVB-Coach. Mit den 107 erreichten Punkten schneidet er auch besser ab als Lucien Favre (106), Thomas Tuchel (105) und sogar deutlich positiver als Bundestrainer Jürgen Klopp, der in seinen ersten 50 Partien in Dortmund 86 Zähler holte.

    Kovac-Rekord: "Damit gewinnst du nicht viel"

    "Das ist eine Statistik, die ist jetzt da. Wenn ich dann nicht mehr hier bin, wird es ein anderer wieder besser machen. Nehmen wir mit, die Blumen, aber damit gewinnst du nicht viel", sagte der 54 Jahre alte Kovac gelassen. Während RB Leipzig (1:3 bei Werder Bremen) und Bayer Leverkusen (2:3 bei Aufsteiger SV Elversberg) schon früh in der Saison gepatzt haben, sieht Dortmund in den ersten Bundesliga-Wochen wie der stabilste Bayern-Rivale aus.

    Das liegt auch an den Transferentscheidungen, die der Club im Sommer getroffen hat. Konstantinos Karetsas glänzte beim dominanten 2:0 gegen den Hamburger SV zum Auftakt. Der eingewechselte Joey Veerman ordnete das lange chaotische Dortmunder Spiel beim Auf und Ab in Sinsheim. Als Leon Avdullahu und Tim Lemperle die TSG mit 2:0 in Führung gebracht hatten, sah quasi nichts nach einem BVB-Coup im Kraichgau aus.

    Besonderes Lob für Veerman

    "Das war schon verrückt, und für uns war es sehr schön, dass wir das Spiel gewonnen haben. Nachdem wir dann mit drei Mittelfeldspielern gespielt haben, hat sich das Spiel geändert, so dass wir etwas mehr Kontrolle hatten", beschrieb Veerman, der Nationalspieler Felix Nmecha zur Halbzeit ersetzte.

    Mit 27 Jahren bietet der Niederländer, der von der PSV Eindhoven kam, einen Kontrast zu den vielen geholten Talenten wie Karetsas (18), Nwaneri (19) und Joane Gadou (19). "Das hilft dieser Mannschaft, deshalb bin ich sehr froh", sagte Kovac über Veerman. Der Stratege bringe viel Erfahrung mit, aber auch Qualität.

    Ein Heimspiel im DFB-Pokal

    Die schwache erste Stunde wischten die BVB-Profis nach dem Happy End schnell beiseite. "Was willst du haben? Das kannst du nicht immer entscheiden. Du musst nehmen, was du kriegst", ordnete Torhüter Kobel, der Dortmund vor einem höheren Rückstand bewahrte, zum Spiel ein. Man sei nach dem vollbrachten Comeback "sehr happy, sehr vergnügt".

    Ein Punktverlust der Bayern, ein eigener Sieg, dazu ein schönes Heimspiel im DFB-Pokal: Der BVB empfängt in der zweiten Hauptrunde Ende Oktober Werder Bremen. Es sind gerade schöne Spätsommertage für die Dortmund-Fans. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wartet das erste Champions-League-Spiel gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal./pre/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +0,62 %
    -0,46 %
    +6,73 %
    +5,86 %
    -9,34 %
    -27,62 %
    -45,86 %
    -21,32 %
    -67,66 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 358,79 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+53,85 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die sportliche Entwicklung des BVB als möglichen Einflussfaktor für die Aktie: Kovacs Rekordbilanz und die Tabellenführung sorgen für Zuversicht, zugleich werden der glückliche Auswärtssieg, die zuvor schwache Leistung und mögliche Rückschläge kritisch gesehen. Verletzungen wichtiger Spieler werden als Belastung thematisiert. Aussagen zu Bewertung oder Charttechnik fehlen weitgehend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    'Sehr vergnügt' Dortmund als reifster Bayern-Rivale Für die Krönung eines fulminanten Fußball-Samstags von Borussia Dortmund sorgte ausgerechnet Erzrivale FC Schalke 04. Weil der Aufsteiger in Königsblau Serienmeister FC Bayern am Abend ein 0:0 abtrotzte und so sicherstellte, dass der BVB nach mehr …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     