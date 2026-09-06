DREO präsentiert auf der IFA 2026 neue Luftreiniger, Heizinnovationen und Air Intelligence und gestaltet die Zukunft des Home Wellness

DREO stellt seine neue Luftreiniger-Serie vor, angeführt vom Flaggschiff Air Purifier 530S, das TurboPure-Technologie mit KI-gestützter RGBIC-Beleuchtung kombiniert und so leistungsstarke Luftreinigung mit einer intuitiveren Nutzererfahrung verbindet.

Mit DREO Air Intelligence feiert ein KI-gestütztes System Premiere, das Luftprodukte dabei unterstützt, sich verändernde Wohnumgebungen besser zu verstehen, sich daran anzupassen und intelligent miteinander zu koordinieren.

DREO präsentiert seine Heiztechnologien der nächsten Generation mit neuen Luftstrom-Innovationen für eine anpassungsfähigere, individuellere und raumfüllende Wärme.

DREO veranstaltet auf der IFA Dream Stage eine Panel-Diskussion mit Vertretern der Connectivity Standards Alliance und Polar darüber, wie KI, Konnektivität und intelligentes Luftmanagement die Zukunft des Home Wellness gestalten können.

BERLIN, 6. September 2026 /PRNewswire/ -- DREO, eine globale Smart-Home-Marke, hat heute auf der IFA 2026 seine neuesten Innovationen vorgestellt. Dazu gehören eine neue Luftreiniger-Serie mit dem Flaggschiff DREO Air Purifier 530S, DREO Air Intelligence – ein KI-gestütztes System für das Luftmanagement im Zuhause – sowie die neuesten Heiztechnologien des Unternehmens.

Unter dem Motto „AIR, Mastered" präsentiert DREO seine Vision, die Luft im Zuhause intelligenter zu gestalten. Die Produkte und Technologien wurden entwickelt, um Innenraumumgebungen besser zu erfassen, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und individuellere Komforterlebnisse zu ermöglichen.

„Seit Jahren konzentriert sich DREO darauf, den Luftkomfort durch höhere Leistung, durchdachtes Produktdesign und nahtlose Konnektivität weiterzuentwickeln", sagte Olivia Xu, Chief Marketing Officer bei DREO. „Heute beginnt der nächste Schritt auf diesem Weg. Wir glauben, dass die Zukunft des Wohnkomforts nicht allein durch intelligentere Einzelprodukte definiert wird, sondern durch ein kontinuierliches Umdenken darüber, wie Menschen Luft in ihrem Alltag erleben. Von der Luftreinigung und dem Heizen bis hin zum intelligenten Luftmanagement im Zuhause ist jede Innovation darauf ausgelegt, Wohnkomfort intuitiver, anpassungsfähiger und persönlicher zu gestalten."