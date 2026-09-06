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DAX – Neuer Rekord und immer noch keine Euphorie… und die Wahlen?

Dieser Text entsteht, während die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt zur Wahlurne schreiten. Ob der Ausgang dieser, auch für Deutschland wichtigen, Wahl einen Einfluss auf die deutsche Börse haben wird, ist völlig offen. Auch wenn es sich um eine Landtagswahl handelt, könnten die Marktteilnehmer eine Reaktion zeigen. Andererseits haben politische Börsen bekanntlich kurze Beine und die Wirtschaft wird auf einen, wie auch immer gearteten Wahlausgang, entsprechend reagieren. Wie die Reaktion der Marktteilnehmer auch ausfällt, steht ohnehin eine schwierige saisonale Phase bevor. Der Herbst ist nicht selten von Turbulenzen gekennzeichnet, die für Überraschungen gut sind. Die jüngsten Rekordwerte konnten keine Euphorie bei den Marktteilnehmern auslösen. Dies wird auch an den anhaltend niedrigen Umsätzen sichtbar. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürfen daher nicht überbewertet werden. Mehr als ein Halten auf dem aktuellen Niveau sollte vor dem Hintergrund der beschriebenen Unsicherheiten derzeit nicht erwartet werden.

Dow Jones – Korrektur vor dem Ende

Der US-Leitindex ist weiterhin auf dem Weg nach oben und könnte kurz vor dem Ende der aktuell laufenden kleinen Korrekturbewegung stehen. Auch wenn es technisch nicht korrekt bezeichnet ist, könnten die beiden jüngsten Tiefpunkte eine Art Doppelboden darstellen. Dies könnte die Basis sein, um einen Anlauf auf ein neues Rekordhoch zu generieren. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sprechen für eine solche Bewegung. Die saisonale Statistik spricht eher dagegen. Auch die zuletzt rückläufigen Umsätze zeigen eine Zurückhaltung bei den Marktteilnehmern. Somit ist in den USA aktuell eher damit zu rechnen, dass das Niveau maximal gehalten werden kann.

Gold – Unterstützung gehalten, Dynamik fehlt noch

Der jüngste Anstieg bei Gold war von Divergenzen bei den Indikatoren begleitet. Dies deutete bereits an, dass ein Durchstarten Richtung alter Rekordhochs nicht zu erwarten war. Die Unterstützungszone scheint sich nun aber zu etablieren. In der anstehenden Woche sollte dieser Bereich kaum verlassen werden.

Öl – Aufwärtstrend ja, Dynamik nein

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Öl-Preis hat erneut zugelegt und damit ein neues kurzfristiges Top markiert. Nach der Dow-Theorie handelt es sich damit wieder um einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Das letzte signifikante Hoch konnte aber noch nicht erreicht werden. Ebenso sind die Tops vom Frühjahr noch in weiter Ferne. Dagegen stehen die Preise an den Tankstellen auf einem noch nie gesehenen Rekordhoch. Bitte vergleichen Sie selbst, dieses Rekordhoch mit dem unten anstehenden Chart. Leider kann man die Angestellten an den Tankstellen nicht mit diesem Chart konfrontieren, machen sie doch nur ihre Arbeit und sind für die Wucherpreise und Kartellgebaren der Ölkonzerne nicht verantwortlich. Nicht nur wegen der Indikatorenlage ist mit einer neuen Aufwärtsdynamik aus technischer Sicht aktuell nicht zu rechnen.





Bitcoin/USD – 80.000er-Bereich etabliert sich als Widerstand

Nach dem jüngsten dynamischen Anstieg ist es nicht verwunderlich, dass die Marktteilnehmer eine Pause eingelegt haben. Der Bereich knapp über 80.000 USD kristallisiert sich immer mehr als Widerstandsbereich heraus. Zudem haben einige Indikatoren Divergenzen gebildet, weshalb ein uneingeschränktes dynamisches Weiterlaufen derzeit kaum zu erwarten ist. Dies könnte in einigen Wochen anders aussehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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