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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Neuer Rekord und immer noch keine Euphorie… und die Wahlen?

    Der Wirtschaft ist es egal, wer unter ihr regiert. Kann diese alte Börsenweisheit so noch aufrecht erhalten werden? Politische Börsen haben kurze Beine. Diese Weisheit dürfte auch dieses Mal Bestand haben.

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    DAX – Neuer Rekord und immer noch keine Euphorie… und die Wahlen?

    Dieser Text entsteht, während die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt zur Wahlurne schreiten. Ob der Ausgang dieser, auch für Deutschland wichtigen, Wahl einen Einfluss auf die deutsche Börse haben wird, ist völlig offen. Auch wenn es sich um eine Landtagswahl handelt, könnten die Marktteilnehmer eine Reaktion zeigen. Andererseits haben politische Börsen bekanntlich kurze Beine und die Wirtschaft wird auf einen, wie auch immer gearteten Wahlausgang, entsprechend reagieren. Wie die Reaktion der Marktteilnehmer auch ausfällt, steht ohnehin eine schwierige saisonale Phase bevor. Der Herbst ist nicht selten von Turbulenzen gekennzeichnet, die für Überraschungen gut sind. Die jüngsten Rekordwerte konnten keine Euphorie bei den Marktteilnehmern auslösen. Dies wird auch an den anhaltend niedrigen Umsätzen sichtbar. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürfen daher nicht überbewertet werden. Mehr als ein Halten auf dem aktuellen Niveau sollte vor dem Hintergrund der beschriebenen Unsicherheiten derzeit nicht erwartet werden.

    Dow Jones – Korrektur vor dem Ende

     

    Der US-Leitindex ist weiterhin auf dem Weg nach oben und könnte kurz vor dem Ende der aktuell laufenden kleinen Korrekturbewegung stehen. Auch wenn es technisch nicht korrekt bezeichnet ist, könnten die beiden jüngsten Tiefpunkte eine Art Doppelboden darstellen. Dies könnte die Basis sein, um einen Anlauf auf ein neues Rekordhoch zu generieren. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sprechen für eine solche Bewegung. Die saisonale Statistik spricht eher dagegen. Auch die zuletzt rückläufigen Umsätze zeigen eine Zurückhaltung bei den Marktteilnehmern. Somit ist in den USA aktuell eher damit zu rechnen, dass das Niveau maximal gehalten werden kann.

    Gold – Unterstützung gehalten, Dynamik fehlt noch

    Der jüngste Anstieg bei Gold war von Divergenzen bei den Indikatoren begleitet. Dies deutete bereits an, dass ein Durchstarten Richtung alter Rekordhochs nicht zu erwarten war. Die Unterstützungszone scheint sich nun aber zu etablieren. In der anstehenden Woche sollte dieser Bereich kaum verlassen werden.

    Öl – Aufwärtstrend ja, Dynamik nein

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der Öl-Preis hat erneut zugelegt und damit ein neues kurzfristiges Top markiert. Nach der Dow-Theorie handelt es sich damit wieder um einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Das letzte signifikante Hoch konnte aber noch nicht erreicht werden. Ebenso sind die Tops vom Frühjahr noch in weiter Ferne. Dagegen stehen die Preise an den Tankstellen auf einem noch nie gesehenen Rekordhoch. Bitte vergleichen Sie selbst, dieses Rekordhoch mit dem unten anstehenden Chart. Leider kann man die Angestellten an den Tankstellen nicht mit diesem Chart konfrontieren, machen sie doch nur ihre Arbeit und sind für die Wucherpreise und Kartellgebaren der Ölkonzerne nicht verantwortlich. Nicht nur wegen der Indikatorenlage ist mit einer neuen Aufwärtsdynamik aus technischer Sicht aktuell nicht zu rechnen.


    Bitcoin/USD – 80.000er-Bereich etabliert sich als Widerstand

    Nach dem jüngsten dynamischen Anstieg ist es nicht verwunderlich, dass die Marktteilnehmer eine Pause eingelegt haben. Der Bereich knapp über 80.000 USD kristallisiert sich immer mehr als Widerstandsbereich heraus. Zudem haben einige Indikatoren Divergenzen gebildet, weshalb ein uneingeschränktes dynamisches Weiterlaufen derzeit kaum zu erwarten ist. Dies könnte in einigen Wochen anders aussehen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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