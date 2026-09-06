Dividendenkracher mit +11,41 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

XPS Pensions Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,24 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,41 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,17 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in XPS Pensions Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -10,16 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. XPS Pensions Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,24 % Dividendenrendite bietet XPS Pensions Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,41 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen XPS Pensions Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,24 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,17. XPS Pensions Group weist eine Marktkapitalisierung von 745,12 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,24 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

XPS Pensions Group ist ein führender Anbieter von Rentenberatungs- und Verwaltungsdiensten in Großbritannien, bekannt für maßgeschneiderte Lösungen und starke Kundenbeziehungen. Hauptkonkurrenten sind Mercer, Aon und Willis Towers Watson.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. XPS Pensions Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +11,41 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

XPS Pensions Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die XPS Pensions Group Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,24 %, eine Investition von etwa 141.510€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,130000 +5,69 % +4,24 % 2026 0,123000 +14,95 % +3,43 % 2025 0,107000 +22,99 % +3,32 % 2024 0,087000 +16,00 % +4,38 % 2023 0,075000 +10,29 % +5,31 % 2022 0,068000 0,00 % +4,64 %

Warum XPS Pensions Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,24 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,41 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,17

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.585 € 3.000 € 70.755 € 6.000 € 141.510 € 12.000 € 283.019 €

XPS Pensions Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -5,90 % 3 Monate +3,38 % 1 Jahr -10,16 %

Informationen zur XPS Pensions Group Aktie

Es gibt 203 Mio. XPS Pensions Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 745,12 Mio. € wert.

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Ob die XPS Pensions Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPS Pensions Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.