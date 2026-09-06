US-Unterhändler Witkoff und Kushner erstmals in Kiew
Für Sie zusammengefasst
- US-Unterhändler Witkoff und Kushner treffen in Kiew ein
- Ankunft der US-Vertreter wird von Medien gemeldet
- Die beiden Männer reisen mit dem Zug nach Kiew
Foto: Siarhei - 356130783
KIEW (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals in Kiew eingetroffen. Das berichteten mehrere Kiewer Medien; die Nachrichtenagentur Unian zeigte ein Video der Ankunft der beiden Männer in der ukrainischen Hauptstadt mit dem Zug./fko/DP/zb
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