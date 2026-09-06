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    Sachsens Innenminister

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    Stromnetz mit Videotechnik und Drohnen schützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Betreiber sollen Anlagen besser schützen dürfen
    • Intelligente Videotechnik und Drohnen sollen helfen
    • Weniger Infrastrukturinformationen im Internet
    Sachsens Innenminister - Stromnetz mit Videotechnik und Drohnen schützen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DRESDEN (dpa-AFX) - Nach versuchten Angriffen auf das Stromnetz müssen laut Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) die Betreiber mehr Möglichkeiten erhalten, ihre Anlagen besser zu schützen. Dazu gehöre der Einsatz intelligenter, Alarm gebender Videotechnik, die auch das Umfeld ausleuchte, sagte Schuster im MDR. "Das dürfen die heute noch nicht." Auch müsse Netzbetreibern erlaubt werden, ihre Anlagen über große Distanzen hinweg selbst mit Drohnen zu überwachen.

    Schuster mahnte zudem einen restriktiveren Umgang mit Informationen im Internet an. Dort seien viele Daten über Standorte, Anlagen und Verbindungen der Infrastruktur frei zugänglich, monierte er. Momentan sei man aus seiner Sicht viel zu freizügig mit solchen Informationen. "Ich glaube, da müssen wir in ein völlig neues Verhältnis kommen."/hum/DP/zb






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