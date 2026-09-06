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    Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt als 2021

    Für Sie zusammengefasst
    • Wahlbeteiligung bis Mittag bei 34,7 Prozent
    • 2021 hatten bis mittags nur 22,4 Prozent gewählt
    • Wahllokale öffnen bis 18 Uhr ohne lange Wartezeiten
    Deutlich höhere Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt als 2021
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt lag die Wahlbeteiligung bis zum Mittag deutlich über der von vor fünf Jahren. Bis 12.00 Uhr hatten 34,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Zum gleichen Zeitpunkt im Wahljahr 2021 lag die Wahlbeteiligung den Angaben nach bei 22,4 Prozent. Am Ende betrug die Wahlbeteiligung damals 60,3 Prozent, darunter auch Briefwähler.

    Die Landeswahlleiterin rechnet mit einem vorläufigen Endergebnis am frühen Montagmorgen.

    Die insgesamt 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet, auch Briefwahlunterlagen können bis dahin noch abgegeben werden. Knapp 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren sind wahlberechtigt. Am Vormittag des Wahlsonntags "war eine reibungslose Abwicklung des Wahlgeschäftes zu verzeichnen", erklärte die Landeswahlleiterin. Es gebe "keine unverhältnismäßigen Wartezeiten"./ija/DP/zb







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