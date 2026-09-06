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    Henkel plant weitere Übernahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel prüft weitere Übernahmen für beide Sparten
    • Bereits Käufe im Wert von fünf Milliarden Euro
    • Hohe Rohstoffkosten erschweren Preiserhöhungen
    Henkel plant weitere Übernahmen
    Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel fasst weitere Übernahmen ins Auge. "Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Dies stärke sowohl die Klebstoffsparte mit Marken wie Pattex und Pritt als auch die Konsumgütersparte mit Persil, Schwarzkopf und Pril. "Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Knobel.

    Wichtig sei dabei, dass die Übernahmeziele strategisch passten sowie verfügbar und finanziell attraktiv seien. "Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu." Die hohen Ölpreise treffen derweil auch Henkel. "Wir sind zwar nicht so energieintensiv wie klassische Chemieunternehmen und nutzen Rohöl nicht als direkten Rohstoff. Aber natürlich spüren wir den deutlichen Kostenschub bei Energie und eingekauften Rohstoffen und Vorprodukten", sagte Knobel.

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    Allerdings sei es zunehmend schwierig, bei Konsumgütern Preiserhöhungen durchzusetzen. "Verbraucher akzeptieren höhere Preise nur, wenn damit konkrete Innovationen verbunden sind." Bei Industriekunden ließen sich höhere Preise für Klebstoffe zwar durchsetzen, doch diese erwarteten bei Entspannung der Rohstoffpreise auch wieder Preissenkungen. "Daher sind die Schwankungen in der aktuellen Lage für uns eine Herausforderung."/stw/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 76,46 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -0,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 13,62 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -14,99 %/+11,17 % bedeutet.





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