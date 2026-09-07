Der Nukleartechnologiemarkt wächst

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 07.09.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Versorgungssicherheit, Rechenzentren und neue Projekte verschieben die Perspektive auf Uran +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranbedarf wächst – Lieferketten werden zum strategischen Faktor. Die Nuklearbranche steht vor einer Phase höherer Aufmerksamkeit. Steigender Strombedarf, Rechenzentren und der Wunsch nach verlässlicher, emissionsarmer Erzeugung stärken die politische und industrielle Unterstützung für Kernenergie. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet für 2025 eine Rekorderzeugung aus der weltweiten Reaktorflotte und verweist auf den wachsenden Strombedarf von Datenzentren und Künstlicher Intelligenz.

Für Uran ist vor allem der Brennstoffbedarf relevant: Die World Nuclear Association (WNA) schätzt den Reaktorbedarf 2025 auf rund 68.920 Tonnen Uran (tU). Im Referenzszenario könnte er bis 2040 auf etwas mehr als 150.000 tU steigen. Das obere Szenario liegt bei über 204.000 tU, das untere bei mehr als 107.000 tU.

Die IEA meldet zugleich, dass der Stromverbrauch von Datenzentren 2025 um 17 % gestiegen ist. Bis 2030 könnte er sich von 485 auf rund 950 TWh verdoppeln. Das schafft ein strukturelles Nachfrageargument für gesicherte Stromquellen.

Uranium Energy: laufende Produktion und US-Lieferkette

Uranium Energy Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-ener ... - ist in den USA auf Uranförderung und -verarbeitung ausgerichtet. Mit Burke Hollow in Südtexas begann im April 2026 eine neue ISR-Produktion nach der Genehmigung durch die Texas Commission on Environmental Quality. Das Uran wird über die Hobson Central Processing Plant verarbeitet; Burke Hollow ist als Satellitenprojekt in das Hub-and-Spoke-Modell eingebunden.

In Wyoming genehmigte die zuständige Behörde den Ausbau von Christensen Ranch. Drei neue Header Houses in Wellfield 11 nahmen im Berichtszeitraum die Produktion auf, fünf weitere befanden sich laut Unternehmensangaben im Bau, ein weiteres wartete auf eine Genehmigung. UEC meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 eine Produktion von 32.195 Pfund Uran-Konzentrat aus Christensen Ranch. Mit Burke Hollow und Christensen Ranch betreibt UEC zwei von drei US-Hub-and-Spoke-ISR-Plattformen.

Der nächste operative Fortschritt ist Ludeman im Powder River Basin. UEC hat dort ein 240 Bohrlöcher umfassendes Abgrenzungsprogramm abgeschlossen und plant Ludeman als dritte eigene ISR-Mine. Die Aufbereitung soll über die Irigaray Central Processing Plant erfolgen.

Zusätzlich arbeitet die Tochter United States Uranium Refining & Conversion Corp. an einer geplanten Uran-Konversionsanlage. Ein NRC-Docket wurde erteilt, die Standortauswahl wurde auf eine Shortlist eingegrenzt und Fluor unterstützt laut UEC Engineering, Standort-, Lizenzierungs- und Entwicklungsarbeiten.

IsoEnergy: hochgradiges Hurricane und neue US-Option

IsoEnergy Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... - ist ein Uran-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Im Mittelpunkt steht Larocque East im Athabasca-Becken in Saskatchewan mit der Hurricane-Lagerstätte. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung vom 8. Juli 2022 weist 48,6 Mio. Pfund U₃O₈ als angezeigte Ressource mit 34,5 % U₃O₈ sowie 2,7 Mio. Pfund als abgeleitete Ressource mit 2,2 % U₃O₈ aus.

Die laufende Exploration erweitert die Perspektive: Für das Sommerprogramm 2026 waren rund 8.000 Bohrmeter in bis zu 20 Bohrlöchern am Hurricane South Trend vorgesehen. In den ersten vier abgeschlossenen Bohrlöchern wurde jeweils erhöhte Radioaktivität festgestellt. Bohrloch LE26-250 lieferte 11.075 cps über 3,5 Meter, darunter 43.160 cps über 0,5 Meter.

Ein zweiter Baustein ist die am 19. August 2026 abgeschlossene Transaktion mit DISA Technologies zur Gründung von DISA Uranium Corporation. IsoEnergy brachte fünf genehmigte, in der Vergangenheit produzierende konventionelle Uranminen in Utah ein und erhielt dafür 1.677.350 Aktien der neuen Gesellschaft. Parallel wurde eine 105 Millionen USD Finanzierung abgeschlossen. IsoEnergy investierte 33 Millionen USD und hält nach Abschluss rund 33 % an DISA Uranium auf voll verwässerter Basis.

DISA Uranium soll HPSA-Technologie zur Rückgewinnung von Uran aus Altbergbaurückständen, die Reaktivierung konventioneller US-Produktion und den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten verbinden. Tony M soll dabei zunächst im Fokus stehen. IsoEnergy plant zudem laut eigener Präsentation eine aktualisierte PEA für Tony M bis Ende 2026.

Fazit: zwei unterschiedliche Hebel auf dieselbe Versorgungsstory

Die Renaissance der Kernenergie erhöht den Stellenwert der Brennstoffversorgung. Die WNA-Szenarien zeigen, warum neue Minen, bestehende Produktionsplattformen und zusätzliche Verarbeitungskapazitäten langfristig relevant werden könnten. Uranium Energy ist bei der Umsetzung bereits einen Schritt weiter: Burke Hollow produziert, Christensen Ranch wird ausgebaut und Ludeman soll folgen.

IsoEnergy punktet mit der hohen Ressourcengüte von Hurricane und der neuen 33 %-Beteiligung an DISA Uranium. Steigende UEC-Produktion, weitere Genehmigungen, belastbare IsoEnergy-Bohranalysen, die Tony M-PEA und die operative Entwicklung von DISA wären mächtige Katalysatoren. Das macht beide Titel zu interessanten Kandidaten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03 ....

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Datenstand

Datenstand: 04.09.2026. Unternehmensangaben und Studienwerte werden als solche kenntlich gemacht; redaktionelle Einschätzungen sind nicht Unternehmensprognosen.

• IEA: The Path to a New Era for Nuclear Energy – Marktumfeld, Kernenergie und SMR

• IEA: Key Questions on Energy and AI – Datenzentren und Stromnachfrage

• World Nuclear Association: World Nuclear Fuel Report 2025–2040 – Uranbedarfsszenarien

• Uranium Energy: Q3 Fiscal 2026 Results – Produktion, Christensen Ranch, Ludeman, UR&C

• Uranium Energy: 2026 News Releases – Burke Hollow und regulatorische Meilensteine

• IsoEnergy: DISA Uranium Transaction Closing – Transaktion und Finanzierung, 19.08.2026

• IsoEnergy: Hurricane South Trend / Summer Drilling – Bohrprogramm und Radioaktivitätsmessungen

• IsoEnergy: Corporate Presentation, August 2026 – Ressourcen, DISA und Unternehmensziele

Intro-Bild: KI generiert

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