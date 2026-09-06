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    Podcast Glaser & Spang

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    1&1, Basler, Fabasoft, Friedrich Vorwerk, Hypoport, Nynomic, Pva Tepla & Verbio

    Wie ist die Stimmung bei deutschen Small und Mid Caps?

    Podcast Glaser & Spang - 1&1, Basler, Fabasoft, Friedrich Vorwerk, Hypoport, Nynomic, Pva Tepla & Verbio

    In Folge 75 von Glaser & Spang berichten wir von den Hamburger Investorentagen (HIT) von Montega am 26. und 27. August 2026 und teilen unsere wichtigsten Eindrücke aus rund 40 Unternehmensgesprächen.

     

    Wie ist die Stimmung bei deutschen Small und Mid Caps? Wo hellt sich das operative Umfeld auf – und bei welchen Aktien sehen wir mit Blick auf 2027 besonders interessante Chancen? Unsere drei Favoriten der Konferenz sind Friedrich Vorwerk, Nynomic und Basler. Wir erklären, welche Aussagen und Entwicklungen uns bei diesen Unternehmen überzeugt haben und welche Erwartungen der Markt bereits vorwegnimmt.

     

    Darüber hinaus sprechen wir über Hypoport und die Entwicklung des Immobilienfinanzierungsmarkts, die Perspektiven von Frequentis, Rational und Verbio sowie die Sondersituation bei 1&1. Bei PVA TePla geht es um Halbleiter-Metrologie und neue Wachstumsmöglichkeiten, bei SGL Carbon um die Zusammenarbeit mit X-energy und das Potenzial von Small Modular Reactors. Außerdem diskutieren wir, welche Chancen Drohnen und humanoide Roboter für Aumann eröffnen könnten, und ordnen unsere Gespräche mit ProCredit, Eckert & Ziegler und Fabasoft ein.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Podcast Glaser & Spang 1&1, Basler, Fabasoft, Friedrich Vorwerk, Hypoport, Nynomic, Pva Tepla & Verbio In Folge 75 berichten wir von den Hamburger Investorentagen (HIT) von Montega am 26. und 27. August 2026 und teilen unsere wichtigsten Eindrücke aus rund 40 Unternehmensgesprächen.
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