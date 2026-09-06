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    Top-Artikel der Kalenderwoche 36/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 36/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Rheinmetall sichert sich neuen Millionenauftrag in den USA


    Rheinmetall erhält einen Millionenauftrag für die US-Navy. Dabei geht es um eine unscheinbare, aber wichtige Technologie für den Betrieb von Militärflugzeugen.

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    Musk will den SpaceX-Umsatz in sieben Jahren mehr als verhundertfachen


    Heute liegt der hochgerechnete Jahresumsatz bei rund 31 Milliarden US-Dollar. Damit Musks Rechnung aufgeht, müsste SpaceX in sieben Jahren in einer Größenordnung wachsen, die es in dieser Form kaum je gegeben hat.

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    Wie hoch wird die EZB jetzt den Leitzins drehen?


    Die Inflation in Deutschland ist moderat angestiegen. Trotzdem sieht die EZB die Argumente für einen weiteren Zinsschritt auf ihrer Seite.

    Chinesische Autobauer düpieren die deutsche Konkurrenz: Jetzt kommt Xiaomi


    Xiaomi bringt seine Elektroautos ab 2027 nach Deutschland und hat dafür acht Handelsgruppen an Bord geholt. Parallel zeigt eine EY-Auswertung, wie stark chinesische Marken hierzulande bereits aufholen.

    Doppelschlag für Rheinmetall: Diese Nachricht lässt Anleger kalt


    Rheinmetall treibt zwei wichtige Projekte voran. In den USA startet die nächste Phase des Lynx-Programms, bei einem Drohnenprojekt fällt eine wichtige Hürde.

    Alphabet startet mit längster Verlustserie seit 2015 in den September


    Nach schwachen Vormonaten setzt Alphabet zum Septemberstart auf neuen KI-Schwung. Kann das neue Gemini-Modell jetzt die Wende bringen?

    Oracle nach dem Sommer-Ausverkauf: Analyst wittert großes Comeback


    Nach einem schwachen Börsensommer setzt Citigroup jetzt auf eine massive Erholung der Oracle-Aktie und sieht über 115 Prozent Kurspotenzial.

    41 Prozent im Minus: Warum Citi bei dieser Aktie jetzt zugreift


    Ciena enttäuscht mit dem Ausblick und stürzt ab. Citi sieht darin eine Kaufchance und traut der Aktie mehr als eine Verdopplung zu.

    Deutsche Bank: Goldman hält die Aktie selbst jetzt noch für zu billig


    Goldman erwartet höhere Profitabilität und ab 2027 deutlich mehr Freiheit beim Kapital. Daraus leitet die US-Bank ein Kursziel ab, das noch klar über dem aktuellen Niveau liegt.

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