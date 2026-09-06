CEO kauft vor dem Capital Markets Day

Diese Woche gab es erneut zwei Directors'-Dealings-Meldungen von Kontron: CEO Hannes Niederhauser kaufte zum wiederholten Mal Aktien des österreichischen IoT-Technologiekonzerns – nach mehreren Käufen im August erwarb er in dieser Woche weitere 6.000 Kontron Aktien. Ein Signal, das man einordnen sollte.





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Großaktionär Ennoconn, eine Foxconn-Tochter, überschritt im Juni die 30%-Schwelle und musste infolgedessen ein Pflichtangebot zu 23,50€ je Aktie vorlegen. Vorstand und Aufsichtsrat hielten den Preis – gestützt auf eine Fairness Opinion von Ernst & Young – für zu niedrig und rieten von der Annahme ab. Nach Ablauf der Frist wurden nur 19,5% der Aktien angedient. Zusammen mit der Vorbeteiligung kam Ennoconn auf 48,36% – knapp unter der Kontrollmehrheit. Ennoconn kommunizierte, keinen weiteren Ausbau der Beteiligung zu planen. Positiv für die übrigen Aktionäre: Kontron bleibt eigenständig geführt bei gleichzeitig einem strategisch potenten Ankerinvestor im Rücken.





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Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr auf 737,1 Mio. €, das bereinigte EBITDA auf 100,8 Mio. € (H1 2025: 90,9 Mio. €). Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau von 2.750 Mio. € (Vorjahr: 2.495 Mio. €), die Book-to-Bill-Ratio lag im Q2 bei starken 1,55. Besonders die Kernsegmente Aerospace & Defense (+31,8%), Cybersolutions (+16,3%) und Transportation (+11,0%) trieben das Wachstum – während GreenTec bewusst zurückgefahren wird. Von den geplanten 500 Stellenstreichungen in diesem Segment sind bereits 424 vollzogen, ab 2027 sollen daraus jährliche Einsparungen von über 30 Mio. € resultieren. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.





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Auch abseits der Zahlen bleibt Kontron sichtbar: Erst am 1. September vermeldete die Sparte Transportation neue Aufträge für Bahnkommunikationslösungen entlang des Orient-/Ostmittelmeer-Korridors in Rumänien, gemeinsam mit Partner Hitachi Rail.





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Am 17. September lädt Kontron in Wien zum Capital Markets Day. Dort soll die strategische Roadmap nach der Übernahmesituation vorgestellt werden – ein Termin, der Klarheit darüber bringen dürfte, wie Management und Ankerinvestor Ennoconn das Unternehmen mittelfristig positionieren wollen.





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Die wiederholten Insiderkäufe des CEO kurz vor einem strategisch bedeutsamen Termin sind ein Signal, das man nicht überbewerten, aber auch nicht ignorieren sollte. Der Capital Markets Day wird zeigen, ob Kontron mit einer vielversprechenden Strategie überzeugen kann.

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