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    Ölkartell verzichtet auf Anhebung der Produktionsziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Opec+ hält Produktionsziele im Oktober stabil
    • Saudi-Arabien und Russland prägen Förderpolitik
    • Iran-Krieg und Hormus-Blockade bremsen Förderung
    Ölkartell verzichtet auf Anhebung der Produktionsziele
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WIEN (dpa-AFX) - Staaten des Ölförderverbands Opec+ werden ihre Produktionsziele im Oktober nicht weiter anheben. Eine Kerngruppe aus sieben Mitgliedern, darunter die Großproduzenten Saudi-Arabien und Russland, gab die Beibehaltung der aktuellen Quoten nach einer Online-Sitzung bekannt.

    Seit dem vorigen Herbst hatten diese Länder ihre Förderziele in monatlichen Schritten angehoben, um eine Kürzung aus dem Jahr 2023 rückgängig zu machen. Doch die Produktion blieb zuletzt wegen des Iran-Kriegs und der Blockade der Öltransportroute durch die Straße von Hormus hinter den vereinbarten Mengen zurück, wie Daten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien zeigen.

    Kartell von Saudi-Arabien und Russland dominiert

    Die Opec+ war 2016 entstanden, als die Opec mit einer Gruppe von weiteren wichtigen Ölproduzenten wie Russland eine Kooperation einging, um das Angebot zu steuern und Rohölpreise am Markt zu beeinflussen. Aus der Opec+ hat sich mittlerweile eine Kerngruppe herauskristallisiert, die unter der Führung von Riad und Moskau die Förderpolitik steuert.

    Doch die Opec+ hat am Markt an Einfluss verloren. Zurzeit dominiert der Konflikt in Nahen und Mittleren Osten die Dynamik auf den Rohstoffmärkten. In der vergangenen Woche trieb die jüngste Eskalation im Iran-Krieg den Preis der Referenzsorte Brent von unter 90 Dollar pro Barrel am Montag zeitweise über 97 Dollar./al/DP/zb





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