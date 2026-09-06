Sachsen-Anhalt-Wahl
Gut jeder Zweite hat schon abgestimmt
Für Sie zusammengefasst
- Wahlbeteiligung erreicht 54,4 Prozent
- Deutlich höher als vor fünf Jahren und 2016
- Rund 2.130 Wahllokale öffnen bis 18 Uhr
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat bis zum frühen Nachmittag schon mehr als jeder Zweite seine Stimme abgegeben. Um 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 27,1 Prozent, 2016 bei 35,4 Prozent. Die Datenbasis ist eine stichprobenartige Rückmeldung aus repräsentativen Urnenwahlbezirken, hieß es. Zur Wahl sind rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet./dh/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen