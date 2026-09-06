Stillstand bei ITM Power: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Gleichzeitig blieb die Handelsaktivität mit einem relativen Volumen von etwa 0,9 des Wochendurchschnitts vergleichsweise unauffällig – ein Hinweis darauf, dass die Nervosität in erster Linie kommunikativ, nicht zwingend im Orderbuch stattfindet.

Die Aktie von ITM Power stand in dieser Woche im Fokus der Anlegerdiskussionen. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 1,4 Prozent bei einer Spanne zwischen 1,259 Euro und 1,15 Euro drehte sich im Forum vieles weniger um den Kursverlauf als um die ausstehenden Jahreszahlen und deren mögliche Marktwirkung. Zentraler Streitpunkt ist dabei, ob die Verzögerung bei der Veröffentlichung ein Warnsignal oder eher ein technischer Nebeneffekt interner Umstellungen ist.

Verzögerte Zahlen: technischer Effekt oder verstecktes Warnsignal?

Die Community ist sich einig, dass die ausbleibende Terminbekanntgabe für die Jahreszahlen das Meinungsbild dominiert. Ein häufig genannter Erklärungsansatz lautet, dass die Kombination aus neuen Wirtschaftsprüfern (BDO) und einem neuen System der Umsatzrealisierung den Prüfungsprozess verlängert. Als Bestätigung wird dabei wiederholt auf eine im englischen Marktumfeld verbreitete Aussage aus dem Investor-Relations-Umfeld verwiesen, wonach der Jahresabschluss im ersten Jahr mit einem neuen Prüfer typischerweise mehr Zeit beanspruche. Diese Darstellung wird im Forum allerdings ausdrücklich als Einschätzung und nicht als offiziell bestätigte Unternehmensmeldung verstanden.

Viele Beiträge werten die Umstellung der Umsatzrealisierung als tiefgreifenden Eingriff in das Zahlenwerk, der künftig den Projektfortschritt besser abbilden soll. Nach dieser Lesart könnte ein Großauftrag nicht mehr erst kurz vor Abschluss voll in den Umsatz durchschlagen, sondern über mehrere Jahre hinweg. Teile der Community hoffen, dass ITM die verspäteten Zahlen mit einem frischen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 und zusätzlichen Projektmeldungen kombiniert, um den Kapitalmarkt gezielt positiv zu überraschen. Andere bezweifeln dies und erwarten eher, dass solide, aber nicht spektakuläre Kennziffern nach dem bisherigen Kursverlauf eher Gewinnmitnahmen als eine nachhaltige Trendwende auslösen.

Zwischen Großprojekten und Altlasten: die strategische Erzählung

Inhaltlich konzentrieren sich die optimistischen Stimmen auf die Projektpipeline und Partnerschaften. Mehrfach hervorgehoben werden die Zusammenarbeit mit DB Systemtechnik beim Thema Schienenwasserstoff, die Partnerschaft mit Protium für industrielle Großanlagen in Großbritannien, Kapazitätsreservierungen von RWE und die geplanten Netzstabilisierungsprojekte der Stablegrid Group mit bis zu 710 MW Elektrolyseurleistung. In diesem Zusammenhang wird ITM als Technologieanbieter gesehen, der sich bewusst mit Partnern ergänzt, statt alle Wertschöpfungsstufen selbst abzudecken. Die Community leitet daraus die Chance ab, dass ein einziger großer Vertragsabschluss in Zukunft schneller im Umsatz sichtbar wird und das Bewertungsprofil des Unternehmens verändern könnte.

Als zusätzlicher Fantasiebaustein werden Kooperationen im Umfeld europäischer Wasserstofftankstellennetze, insbesondere mit Nutzfahrzeugherstellern, diskutiert. Konkrete, zeitnah umsatzwirksame Beiträge bleiben hier allerdings Spekulation der Anleger. Ähnliches gilt für mögliche Folgeaufträge aus geplanten Wasserstoffprojekten in Finnland, bei denen Partner wie Hydropulse und ABO Energy eine Rolle spielen könnten. Die Foristen sehen in der geografischen Diversifizierung des Projektportfolios einen strukturellen Vorteil, knüpfen ihre Erwartungen aber eng an die Frage, ob konkrete Investitionsentscheidungen tatsächlich fallen.

Auf der Risikoseite steht seit dieser Woche stärker die Projekthistorie. Ausführlich erörtert wird die Rolle von ITM im problembehafteten 24-MW-Elektrolyseurprojekt in Leuna. Hier verweisen diskussionsprägende Beiträge auf öffentlich einsehbare Dokumente der Landespolitik sowie auf Medienberichte, die von sicherheitsrelevanten Vorfällen und einem Unfall mit Wasserstoffaustritt und Brand berichten. Die daraus resultierenden Spannungen im Verhältnis zum ehemaligen Joint-Venture-Partner Linde werden als Mahnung verstanden, dass Technologie- und Ausführungsrisiken bei komplexen Projekten weiterhin erheblich sind. Ein Teil der Community sieht in der anschließenden Neuaufstellung des Produktportfolios und den Modulplattformen zwar ein Zeichen des Lernens aus Fehlern, ein Restmisstrauen bleibt jedoch.

Zusätzlich schwingt im Hintergrund das Thema Shortpositionen mit. Die seit Juli 2026 anonymisierte Meldesystematik in Großbritannien lässt den Marktbeobachtern weniger Einblick in die Aktivitäten einzelner Leerverkäufer. Die frühere Präsenz spezialisierter Fonds wird als Hinweis gewertet, dass der Titel für professionelle Skeptiker interessant bleibt – ein Faktor, der kurzfristige Kursschwankungen verstärken könnte.

Blick nach vorn: Zahlen, Kommunikation und Chartmarken

Für die kommende Woche richtet sich der Fokus vor allem auf eine mögliche Ankündigung des Zahlen-Termins und auf jedes „Lebenszeichen“ aus Sheffield. Die inoffiziell herumgereichten Daten Mitte September werden im Forum zunehmend kritisch gesehen, solange es keine Bestätigung über offizielle Unternehmenskanäle gibt. Aus Marktsicht gelten das Wochentief bei 1,15 Euro als erste Unterstützung und das Wochenhoch bei 1,259 Euro als kurzfristiger Widerstand. Viele Beiträge unterstellen, dass ein klarer, belastbarer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 und eine sichtbare Füllung der Auftragsbücher notwendig wären, um die Zone über dem aktuellen Kursniveau nachhaltig zu überwinden.

Die Spannung speist sich damit weniger aus der zurückliegenden Wochenperformance als aus der Frage, ob ITM Power den Spagat zwischen technischer Bilanzmodernisierung, Aufarbeitung der Projektvergangenheit und glaubwürdiger Wachstumserzählung überzeugend schafft. Der Grad der Enttäuschung oder Erleichterung bei den ausstehenden Zahlen dürfte maßgeblich bestimmen, ob die Aktie an der Unterstützungslinie Stabilität findet oder ob die Diskussion um verpasste Chancen und Projekt-Altlasten neuen Auftrieb erhält.

ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,4 % Wochenhoch / Wochentief 1,259000€ / 1,150000€ KGV (Vorjahr) -4,40 Marktkapitalisierung 843,43 Mio.EUR

Stand: 06.09.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,259000€ und das Wochentief bei 1,150000€ die zunächst wichtigsten Marken.

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