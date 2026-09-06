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    ROUNDUP/Irre Aufholjagd

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    Kimi Antonelli verzaubert Monza

    Für Sie zusammengefasst
    • Antonelli siegt in Monza nach Aufholjagd
    • Leclerc verunglückt, Hamilton nur auf Rang sechs
    • Antonelli führt die WM mit 66 Punkten Vorsprung an
    ROUNDUP/Irre Aufholjagd - Kimi Antonelli verzaubert Monza
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONZA (dpa-AFX) - Beim Ferrari-Frustrennen in Monza hat der famose Aufholjäger Kimi Antonelli den Tifosi doch noch ganz große Formel-1-Emotionen verschafft. Der italienische Mercedes-Jungstar raste bei seinem Heimspiel von Startplatz 19 zum Sieg vor seinem hilflosen Silberpfeil-Kollegen George Russell und kommt dem WM-Titel immer näher. Für Ferrari dagegen platzte die Hoffnung auf rote Festspiele früh, Charles Leclerc schied nach einem kapitalen Unfall aus. Lewis Hamilton wurde nur Sechster und fiel in der WM-Gesamtwertung weiter zurück.

    Hinter dem Mercedes-Duo holte sich Max Verstappen den dritten Podiumsplatz. Dahinter folgten die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Weltmeister Lando Norris, der zuletzt in Budapest und Zandvoort gewonnen hatte. Im WM-Klassement hat Antonelli jetzt 66 Punkte Vorsprung auf Russell. Hamilton liegt schon 76 Zähler zurück. Selbst eine fette Startplatzstrafe wegen eines unerlaubten Motorenwechsels hielt Antonelli nicht auf.

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    Völlig überraschend durfte sich der Franzose Pierre Gasly auf den besten Startplatz stellen. Der Alpine-Fahrer hatte in der Qualifikation die komplette Konkurrenz düpiert und sich und seinem Team die erste Pole Position in der Formel 1 gesichert. "Die Formel 1 ist so viel aufregender, wenn man von vorn startet. Ich hoffe, wir können für eine nette Überraschung sorgen", sagte der 30-Jährige bei der Fahrerparade.

    Die Vorfreude der Ferraristi auf ihr emotionales Heimspiel konnte Gaslys Coup zunächst nur wenig dämpfen. "Das ist absolut verrückt, überall dieses Rot. Die Energie ist so stark wie nirgendwo anders", schwärmte Hamilton beim Blick auf die Tribünen im Autodromo Nazionale, auf denen sich über das Wochenende laut Organisatoren 404.000 Zuschauer drängten.

    Vettel fährt im alten Schumacher-Ferrari

    Die Scuderia hatte mit der Erinnerung an Michael Schumacher noch zusätzlich für große Gefühle im Königlichen Park gesorgt. Beide Ferrari starteten mit Sonderlackierungen, die Fahrer mit Rennanzügen, die "Schumi" gewidmet waren.

    30 Jahre nach Schumachers erstem Ferrari-Sieg in Monza und 20 Jahre nach seinem letzten steuerte Sebastian Vettel im Vorprogramm eines der Autos des Kerpeners als Hommage um die Strecke. "Die Rollen sind ein bisschen getauscht, sodass ich ein Stück mit ihm fahren kann. Wir hätten ihn am liebsten selbst hier gesehen, es ist unheimlich emotional", erklärte Vettel am Sky-Mikrofon.

    Auf die Nostalgie folgte schon bald das Entsetzen. Am Start kam es zum harten Duell zwischen Hamilton und Teamgefährte Charles Leclerc, der Brite geriet neben die Strecke und fiel ins Mittelfeld zurück. Wenig später kam es noch schlimmer, als Leclerc in der berühmten Parabolica-Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und heftig seitlich in die Streckenbegrenzung krachte.

    Anscheinend unter Schmerzen kauerte der Monegasse danach am Rand der Piste, die Rennleitung unterbrach den Grand Prix. So manchem Ferrari-Fan liefen Tränen über die Wangen. Immerhin meldete das Team bald: "Charles hat die Streckenklinik verlassen. Er ist okay."

    Nach einer halben Stunde Pause für die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle gab es den Neustart. Ganz vorn war nun Russell, der Gasly vor dem Crash von der Spitze verdrängt hatte. Nach wenigen Metern überholte auch Verstappen den Alpine-Fahrer, der in der Folge durchgereicht wurde.

    Reihenweise Überholmanöver

    Dagegen ging es für Antonelli rasant nach vorn. Schon vor der Renn-Unterbrechung war er von Startplatz 19 auf 12 gerast. Nach dem Neustart zog er unwiderstehlich in Richtung Podium, nach 13 Runden war Antonelli Dritter - und dabei auch schon vorbei an WM-Rivale Hamilton. In Runde 18 übernahm der Italiener sogar die Führung.

    Die Statistiker kamen beim Zählen der Überholmanöver im Feld kaum noch hinterher. Mehrfach tauschten Antonelli und Russell Platz eins. Mercedes-Teamchef Toto Wolff geriet in der Garage ins Schwitzen angesichts des harten Zweikampfs - und ließ irgendwann die beiden Streithähne zur Ordnung rufen.

    Als Lance Stroll seinen defekten Aston Martin abstellen musste, nutzten Antonelli und Verstappen ein virtuelles Safety-Car zum zeitsparenden Boxenstopp. Russell mühte sich vorn, sein Polster zu sichern. Doch Antonelli kam unwiderstehlich näher. Beim ersten Überholversuch rutschte der Italiener noch in den Kies und beschwerte sich kurz. Am Ende aber ließ er sich nicht mehr aufhalten./hc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 47,45 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,68 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +5,39 %/+53,86 % bedeutet.





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