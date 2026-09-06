Antonelli krönt Formel-1-Aufholjagd in Monza
- Antonelli gewinnt sein Heimrennen in Monza
- Mercedes-Pilot siegt nach Start von Platz 19
- Russell wird Zweiter, Verstappen wird Dritter
MONZA (dpa-AFX) - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sein Formel-1-Heimspiel in Italien gewonnen. Der Mercedes-Pilot aus Bologna krönte seine Aufholjagd in Monza mit dem siebten Saisonsieg. Antonelli raste von Startplatz 19 ganz nach vorn und verwies seinen Teamkollegen George Russell auf den zweiten Platz. Er baute seine WM-Führung damit auf 66 Punkte aus. Dritter beim 13. Saisonrennen wurde Max Verstappen im Red Bull. Nach einem frühen Unfall von Charles Leclerc im Ferrari musste das Rennen für rund 30 Minuten unterbrochen werden. Der Monegasse verlor in der berühmten Parabolica-Kurve die Kontrolle über sein Auto, konnte nach einem Einschlag in die Streckenbegrenzung aber selbst wieder aussteigen./mom/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 47,45 auf Tradegate (04. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,68 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +5,39 %/+53,86 % bedeutet.
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Die Mercedes-Benz-Aktie notiert aktuell um 45 € und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 42,62 €.
Für mich ist das inzwischen eine interessante Value- und Turnaround-Chance. Der große Belastungsfaktor bleibt China, gleichzeitig wächst das Elektrogeschäft und Mercedes verfügt weiterhin über eine starke Premium-Marke und ein profitables Finanzdienstleistungsgeschäft.
Besonders interessant: Der aktuelle Analystenkonsens liegt bei rund 59,60 € – das wären vom jetzigen Niveau etwa +33 %. Von 11 Analysten gibt es aktuell 5 Kauf-, 6 Halte- und keine Verkaufsempfehlung.
Meine persönliche Einschätzung:
➡️ um 45 €: für mich interessant
➡️ 50 €: erste wichtige Erholungszone
➡️ 55–60 €: bei einer Stabilisierung in China durchaus realistisch
➡️ 65 €+: wenn die Margen und das China-Geschäft wieder deutlich besser laufen
Natürlich bleibt das Risiko: Schwaches China-Geschäft, Preisdruck und die allgemeine Schwäche im Automobilsektor können die Aktie weiter belasten.
Unterm Strich sehe ich bei Mercedes auf diesem Kursniveau mehr Chance als noch bei 60 €. Für mich eine Aktie, die man auf dem Radar haben sollte. Keine Kaufempfehlung, nur meine persönliche Einschätzung. 😉