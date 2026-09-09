Nächster Paukenschlag! Entsteht hier die nächste Almonty?

ANZEIGE/WERBUNG - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. SRC Swiss Resource Capital AG erhält eine nicht erfolgsabhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen. · Autor: Freier Journalist. · Erstveröffentlichung: 09.09.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die westliche Wolframversorgung hängt nicht nur von Lagerstätten ab. Wasser, Genehmigungen, Aufbereitung, Logistik und Finanzierung entscheiden darüber, ob aus einem Vorkommen tatsächlich eine belastbare Lieferkette werden kann. Genau an diesen Engpässen setzt Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) beim Springer-Projekt in Nevada an.

Der Markt bietet dafür ein außergewöhnliches Zeitfenster. China förderte nach USGS-Schätzung 2025 rund 67.000 von weltweit 85.000 Tonnen Wolfram - rechnerisch etwa 79 %. Blue Moon berichtete unter Berufung auf Fastmarkets zudem, dass der CIF-Preis Rotterdam/Baltimore seit Oktober 2025 von rund 600 USD je MTU APT auf mehr als 3.000 USD je MTU gestiegen sei. Das sind Marktbeobachtungen, keine Garantie dauerhaft hoher Preise.

Investmentthese: Springer soll Mine und Verarbeitungszentrum verbinden

Springer ist ein historischer Wolframstandort mit Schacht, Untertageanlagen, einer nominell rund 1.200 Tonnen pro Tag verarbeitenden Mühle und einem stillgelegten APT-Kreislauf. Blue Moon möchte diese Infrastruktur nicht nur für die Springer-Mine nutzen, sondern den Standort schrittweise zu einem Verarbeitungszentrum für weitere kritische Metallprojekte im Westen der USA entwickeln.

Die neue Vereinbarung über zusätzliche Wasserrechte und eine strategisch gelegene Fläche stärkt genau diese Hub-and-Spoke-These. Sie ist ein konkreter Ausbau der infrastrukturellen Basis.

Mehr als 850 Hektar: Wasser- und Logistikpaket vereinbart

Blue Moon (WKN: A413T9) hat zudem am 2. September 2026 einen definitiven Kaufvertrag über mehr als 850 Hektar Land samt zugehörigen Wasserrechten in Pershing County unterzeichnet. Das Areal liegt nur rund 14 Meilen von Springer entfernt und auf der einen Seite verläuft die Interstate 80 und auf der anderen Seite die Union-Pacific-Bahnlinie.

Quelle: Blue Moon Metals; Eigene Datstellung

Die zugehörigen Genehmigungen umfassen nach der Meldung Wasserrechte von mehr als 1,85 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, eine zulässige jährliche Verbrauchsmenge von mehr als 1.600 Millionen Kubikmeter und eine maximale Pumprate von über 16.277 Liter pro Minute. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden würde der Erwerb Springers bestehende Wasserrechte mehr als verdoppeln.

Die Gegenleistung besteht aus 3,5 Mio. USD in bar bei Vertragsunterzeichnung - davon 0,1 Mio. USD als nicht erstattungsfähige Anzahlung - sowie Blue Moon-Aktien im Wert von 4,5 Mio. USD bei Vollzug, bewertet zum Zehn-Tage-VWAP vor Ausgabe. Der Vollzug wird für Anfang 2027 erwartet, ist aber noch nicht erfolgt. Wesentliche Bedingungen sind die Zustimmung der TSX Venture Exchange und die Übertragung der Wasserrechte auf Blue Moon.

Mit diesen phänomenalen Daten sollte das Paket Springer zusätzliche betriebliche Flexibilität und eine mögliche Logistikdrehscheibe für Material, Konzentrate und Betriebsmittel verschaffen. Die Lage an Straße und Bahn ist strategisch interessant.

Baufreigaben: Der nächste Schritt ist operativ, nicht mehr nur konzeptionell

Bereits am 20. August meldete Blue Moon drei wesentliche Fortschritte: Die Nevada Division of Environmental Protection übertrug das Water Pollution Control Permit und die Rekultivierungsgenehmigung auf das Unternehmen; die genehmigte Rekultivierungssicherheit wurde gestellt. Außerdem erhielt Blue Moon am 18. August die formale Zustimmung zum Notice of Construction für die Tailingsanlage.

Damit darf Blue Moon die von diesen Genehmigungen erfassten Bauarbeiten aufnehmen, darunter die Modernisierung der bestehenden Mühle und der Beginn des Baus am Tailingsdamm. Das ist ein messbarer De-Risking-Schritt.

Historische GE-Schätzung und APT-Anlage: Das Potenzial scheint groß

Für die Größenordnung verweist Blue Moon auf eine historische Schätzung von General Electric und Utah International aus dem Jahr 1984 über 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45 % Wolfram. Eine qualifizierte Person hat diese Schätzung nicht als aktuelle Ressource oder Reserve verifiziert, aber Blue Moon behandelt sie nicht als aktuelle NI-43-101-Schätzung. Nach einer Unternehmensangabe weist die Springer-Infrastruktur einen Wiederbeschaffungswert von mehr als 500 Mio. USD auf.

Quelle: Blue Moon Metals

Das Management verfolgt dennoch einen beschleunigten Neustart. Ein internes, vorläufiges Szenario nennt rund 50 Mio. USD Neustartkapital, 107.000 bis 124.000 MTU Jahresproduktion und Netto-Cashkosten von 300 bis 400 USD je MTU. Der Produktionsbeginn ist für das vierte Quartal 2027 vorgesehen, die Wiederinbetriebnahme des APT-Kreislaufs wird für 2028 geprüft.

Gerade die APT-Anlage könnte strategisch besonders wertvoll sein: Eine westliche Wolframlieferkette benötigt nicht nur Erz und Konzentrat, sondern auch nachgelagerte Verarbeitung.

Springer als Plattform: Blue Moon, Apex und neue US-Projekte

Blue-Moon-Projekt: In Kalifornien läuft der Bau der Untertage-Explorationsrampe. Blue Moon untersucht, ob Material künftig in Springer verarbeitet werden könnte.

Apex: Für das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt prüft das Unternehmen zunächst Direct-Shipping-Ore. Eine selektive 100-kg-Probe ergab 0,180 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer, ist aber nicht repräsentativ für Durchschnittsgehalt oder Größe des Vorkommens. Genehmigungen und ein möglicher DSO-Start werden für Q2 beziehungsweise Q3 2027 angestrebt.

Weitere US-Projekte: Das Unternehmen hat im August die Akquisition von 33 Wolfram- und Antimonprojekten vereinbart, deren Vollzug noch aussteht. Das Portfolio könnte zusätzliche Einsatzstoffe für ein Hub-and-Spoke-Modell schaffen.

Norwegen: Nussir befindet sich nach Unternehmensangaben im Bau. Für NSG besteht eine bindende Verkaufs-/Kombinationsvereinbarung; der erwartete Vollzug Ende November 2026 ist an Bedingungen geknüpft.

Fünf Meilensteine voraus:

Wasserpaket: TSXV-Zustimmung und Übertragung der Wasserrechte, Vollzug wird Anfang 2027 erwartet.

Baufortschritt: Beginn und Fortschritt der genehmigten Arbeiten an Mühle und Tailingsanlage.

Finanzierung: verbindliche, tragfähige Konditionen für Springer einschließlich Verwässerung, Sicherheiten, Partner- und Abnahmerechten.

Technische Evidenz: 67.000 Meter-Bohrprogramm, erneute Erfassung historischen Bohrkerns und Veröffentlichung aktueller technischer Nachweise.

Kommerzialisierung: Entscheidung über APT, mögliche strategische Partnerschaften und Belastbarkeit des Produktionsziels Q4 2027.

Weitere interessante Informationen entnehmen Sie gerne dem folgenden, neuen Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=-y2eEm-XxEs&t=6s

Fazit: Wasser, Genehmigungen und Logistik machen Springer greifbarer!

Blue Moon (WKN: A413T9) übersetzt die Springer-Story zunehmend in konkrete Infrastruktur- und Genehmigungsschritte. Die vereinbarte Wasser- und Landtransaktion könnte die Wasserbasis mehr als verdoppeln und Springer um eine strategische Logistikoption ergänzen. Die bereits übertragenen Umweltgenehmigungen und die Freigabe für definierte Bauarbeiten schaffen zugleich einen operativen Ausgangspunkt.

Jetzt gilt es, den Vollzug des Wasserpakets, sichtbaren Baufortschritt, eine tragfähige Springer-Finanzierung, aktuelle technische Daten und eine nachvollziehbare APT-Strategie zu erreichen. Gelingt diese Abfolge bei anhaltend starkem Marktumfeld, könnte sich Springer von einem historischen Minenstandort zu einem relevanten US-Verarbeitungszentrum für kritische Metalle entwickeln.

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Primärquellen und Datenstand

Redaktionsstand: 6. September 2026, 09:25 Uhr Berlin/Zürich. Maßgeblich sind die vollständigen Originaldokumente, technischen Berichte und Emittentenfilings.

Blue Moon - Wasserrechte und Landpaket für Springer (03.09.2026)

Blue Moon - Springer-Genehmigungen und Baufreigabe (20.08.2026)

Blue Moon - Springer-Strategie, APT und Preisumfeld (13.08.2026)

Blue Moon - GE-/Utah-Schätzung und Springer-Infrastruktur (27.02.2026)

Blue Moon - Springer-Neustartszenario und Nussir-FID (27.04.2026)

Blue Moon - Apex-Probe und DSO-Planung (29.06.2026)

Blue Moon - bindende NSG-/VMS-Transaktion (26.06.2026)

Blue Moon - Abschluss der Bought-Deal-Finanzierungen (06.05.2026)

USGS - Mineral Commodity Summaries 2026: Tungsten

BC Securities Commission - Promotional Communications

Blue Moon Metals - Managementangabe zur Springer-Infrastruktur (02.09.2026; von SRC nicht unabhängig geprüft)

Wichtige regulatorische Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Entgeltliche Veröffentlichung / Interessenkonflikt

Dieser Beitrag ist Werbung beziehungsweise Marketingkommunikation. Er wurde von einem freien Journalisten erstellt und durch die Swiss Resource Capital AG (SRC) im Rahmen der IR-Arbeit für Blue Moon Metals Inc. verbreitet. SRC erhält eine vertraglich vereinbarte, nicht von Aktienkurs, Transaktionserfolg, Produktionsbeginn oder wirtschaftlichem Ergebnis abhängige Vergütung für IR-, Kommunikations- und Marketingdienstleistungen. Auftraggeber und SRC haben daher ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung; dies kann Auswahl, Gewichtung und Tonalität beeinflussen.

Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine persönliche Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung, kein Prospekt und weder Angebot noch Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren. Persönliche Verhältnisse, Anlageziele und Risikotragfähigkeit werden nicht berücksichtigt. Maßgeblich sind die vollständigen Emittentenunterlagen auf SEDAR+ und EDGAR sowie die verlinkten Originalquellen.

Verantwortung, Datenstand und Beteiligungen

Herausgeber und verantwortlich ist SRC. Blue Moon hat diesen Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich noch redaktionell geprüft oder freigegeben. Keine genannte Behörde, Börse oder Aufsicht, insbesondere nicht BaFin, BCSC, TSXV oder Nasdaq, hat den Beitrag geprüft, genehmigt oder bestätigt.

Zum Redaktionsschluss hält der freie Journalist Aktien in Blue Moon. Mitarbeitende beziehungsweise nahestehende Personen der SRC halten zusammen weniger als 0,5 % der ausstehenden Blue-Moon-Aktien, dort bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Short-Positionen. Eigene Käufe oder Verkäufe können erfolgen. SRC betreibt kein Market Making und erbringt für Blue Moon keine Investmentbanking-Leistungen. Nach den vorliegenden Angaben hält Blue Moon keine Beteiligung von 5 % oder mehr an SRC oder dem Autor.

Transaktion, Genehmigungen und technische Angaben

Der Erwerb des Land- und Wasserrechtspakets ist zum Redaktionsschluss nicht vollzogen. Er steht insbesondere unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange und des Abschlusses der Übertragung der Wasserrechte auf Blue Moon. Der erwartete Vollzug Anfang 2027 ist eine Unternehmensplanung. Die Übertragung des Water Pollution Control Permit und der Rekultivierungsgenehmigung, die Stellung der Rekultivierungssicherheit sowie die Genehmigung des Notice of Construction erlauben nur die jeweils davon erfassten Arbeiten. Sie sind keine Garantie für vollständige Finanzierung, Fertigstellung, Inbetriebnahme oder wirtschaftlichen Betrieb. Weitere Genehmigungen und Zustimmungen können erforderlich sein.

Für Springer liegen keine aktuelle, als solche verifizierte Mineralressource oder Mineralreserve und keine aktuelle Machbarkeitsstudie vor, welche die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Wiederinbetriebnahme belegt. Die GE-/Utah-Schätzung von 1984 über 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45 % Wolfram ist historisch, wurde nicht von einer qualifizierten Person als aktuelle Schätzung verifiziert, wird von Blue Moon nicht als aktuelle NI-43-101-Ressource oder -Reserve behandelt und sollte nicht als solche herangezogen werden. Die Angabe zu rund 500 Mio. USD bereits geschaffener Springer-Infrastruktur ist eine nicht unabhängig geprüfte Unternehmensangabe. Interne Angaben zu Kapitalbedarf, Produktion, Kosten, Zeitplan und möglicher APT-Inbetriebnahme sind Managementszenarien und keine Ergebnisse einer aktuellen Wirtschaftlichkeitsstudie. Projekte, die ohne aktuelle Machbarkeitsstudie oder Mineralreserven in Richtung Produktion geführt werden, unterliegen einem erhöhten technischen und wirtschaftlichen Scheiternsrisiko.

Selektive Proben bei Apex sind nicht zwingend für Durchschnittsgehalt, Kontinuität oder Größe der Mineralisierung repräsentativ. Eine Direct-Shipping-Ore-Strategie setzt unter anderem repräsentative Daten, Genehmigungen, geeignete Metallurgie, Vertragspartner sowie wirtschaftliche Abnahme- und Preisbedingungen voraus. Historische Produktions- und Ressourcendaten sind kein Nachweis künftiger wirtschaftlicher Gewinnbarkeit.

Zukunftsaussagen und wesentliche Risiken

Aussagen mit Begriffen wie ‚plant‘, ‚soll‘, ‚erwartet‘, ‚beabsichtigt‘, ‚könnte‘, ‚würde‘, ‚Ziel‘ oder ‚Potenzial‘ sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Redaktionsschluss und können wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung abweichen. Dies betrifft insbesondere Transaktionsvollzug, Wasserrechtsübertragung, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Bohrungen, Ressourcen, technische Berichte, Verarbeitung, APT, Abnahme, Produktion, Kosten, Metallpreise und Zeitpläne.

Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ, volatil und teilweise illiquide. Risiken umfassen unter anderem fehlende oder teure Finanzierung, Verwässerung, Verschuldung, Kostenüberschreitungen, Verzögerungen, technische und geologische Abweichungen, Wasserverfügbarkeit, Rechte- und Eigentumsfragen, Genehmigungs-, Umwelt-, Rechts-, Akzeptanz-, Personal- und Ausführungsrisiken sowie Metallpreis-, Währungs-, Lieferketten- und Gegenparteirisiken. Ein teilweiser oder vollständiger Kapitalverlust ist möglich.

Quellen, Haftung und regulatorische Orientierung

Die Informationen wurden aus als verlässlich erachteten öffentlichen Quellen zusammengestellt und redaktionell geprüft, können jedoch unvollständig, fehlerhaft oder überholt sein. Originalquellen und aktuelle Pflichtveröffentlichungen haben Vorrang. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht; eine Wiederveröffentlichung erfordert eine neue Prüfung. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Autor und SRC für unmittelbare oder mittelbare Schäden aus Nutzung oder Nichtnutzung ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder in sonstigen Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.

Die Veröffentlichung orientiert sich bei Darstellung und Offenlegung an einschlägigen Grundsätzen des deutschen und europäischen Kapitalmarktrechts, insbesondere Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, sowie - soweit sachlich einschlägig - an kanadischen Grundsätzen für werbliche Kapitalmarktkommunikation, der BCSC Staff Notice 51-703 und der Terminologie von NI 43-101. Daraus folgt weder eine behördliche Billigung noch eine Zusicherung vollständiger rechtlicher Konformität im Einzelfall.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Bei Erstellung und Bearbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor Veröffentlichung substanziell menschlich und redaktionell geprüft, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt uneingeschränkt beim Herausgeber.

© 2026 Swiss Resource Capital AG. Alle Rechte vorbehalten.