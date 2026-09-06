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    POLITIK/ROUNDUP

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    Baum an Berliner CSD-Gedenkstätte herausgerissen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gedenkbaum im Tiergarten erneut schwer beschädigt
    • Unbekannte rissen Ahorn und Schutzgitter heraus
    • Anschlag forderte eine Tote und 31 Verletzte
    POLITIK/ROUNDUP - Baum an Berliner CSD-Gedenkstätte herausgerissen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Gedenkstätte, die im Berliner Tiergarten an den islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) erinnert, ist erneut beschädigt worden. Unbekannte hätten den gepflanzten Gedenkbaum aus der Erde gerissen. Der beschädigte Ahorn wurde gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen von einer Streife entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

    Auch das Schutzgitter am Baum wurde laut Polizei herausgerissen, Gedenkkerzen und Bilder seien beschädigt oder zerstört worden. Ob der Ahorn in der Nacht ganz entwurzelt wurde, war nicht bekannt. Am Mittag stand er wieder an seiner ursprünglichen Stelle, allerdings in deutlicher Schieflage. Warum er jetzt wieder im Schutzgitter steckt, beantwortete die Polizei nicht.

    Erst vor knapp einer Woche wurde an derselben Stelle die aufgestellte Regenbogen-Bank beschädigt. Die demolierten Reste wurden abgebaut, die Bank soll repariert werden.

    Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter./fbg/DP/zb






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