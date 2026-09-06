🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weidel sieht klaren Regierungsauftrag für AfD in Sachsen-Anhalt

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD sieht nach Wahlergebnis klaren Regierungsauftrag
    • Weidel betont Regierungsauftrag der stärksten Partei
    • AfD bietet Gespräche über Koalition oder Duldung an
    Weidel sieht klaren Regierungsauftrag für AfD in Sachsen-Anhalt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Co-Bundeschefin Alice Weidel sieht für ihre Partei einen klaren Regierungsauftrag in Sachsen-Anhalt. "Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag", sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nur regieren will, wenn es für eine Alleinregierung der AfD reicht.

    Weidel betonte dagegen: "Die stärkste Partei hat immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden." Siegmund habe immer gesagt, dass die AfD Gespräche anbieten werde. "Unsere Hand ist immer ausgestreckt, um gute Positionen für ein gutes Deutschland und vor allen Dingen hier für ein gutes Sachsen-Anhalt auch mit durchsetzen zu können." Ob dies durch eine Tolerierung oder eine Koalition geschehe, werde sich noch zeigen./bk/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Weidel sieht klaren Regierungsauftrag für AfD in Sachsen-Anhalt AfD-Co-Bundeschefin Alice Weidel sieht für ihre Partei einen klaren Regierungsauftrag in Sachsen-Anhalt. "Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag", sagte Weidel im ZDF nach den Prognosen zur Landtagswahl. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     