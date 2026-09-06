Hochrechnungen
AfD bei Sachsen-Anhalt-Wahl klar vor CDU
Für Sie zusammengefasst
- AfD liegt in Sachsen-Anhalt deutlich vorn
- CDU von Ministerpräsident Schulze verliert stark
- Erste Hochrechnungen bestätigen den AfD-Vorsprung
Foto: Siarhei - 356130783
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD liegt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF weit vorn. Die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze verliert kräftig und landet mit großem Abstand auf Platz zwei./sku/DP/zb
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