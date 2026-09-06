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    SPD in Sachsen-Anhalt laut Willingmann 'ziemlich stabil'

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD in Sachsen-Anhalt laut Willingmann stabil
    • Hochrechnung sieht SPD bei 8,2 bis 8,8 Prozent
    • Willingmann warnt vor AfD-Populismus und Versprechen
    SPD in Sachsen-Anhalt laut Willingmann 'ziemlich stabil'
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann sieht seine Partei in Sachsen-Anhalt "ziemlich stabil" dastehen. Die Sozialdemokraten liegen nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF bei 8,2 bis 8,8 Prozent. Das weiche ziemlich von dem ab, was noch vor drei Monaten prognostiziert worden sei, so Willingmann. "Da hat der ein oder andere das Totenglöckchen schon gehört." Nun sei die SPD "sehr stabil" dabei.

    Mit Blick auf das starke Abschneiden der AfD erklärte er: Mit populistischen Thesen und mit einer Politik, die allen alles verspreche und "nichts davon bezahlen kann", sei es leichter, Menschen zu erreichen als für eine Partei, die lange Zeit in der Regierung Verantwortung habe. "Wenn man immer wieder deutlich machen muss, dass es multiple Krisen gibt, die wir von Sachsen-Anhalt aus nicht lösen können."/raz/DP/zb






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