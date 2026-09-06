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    SPD-Chefin Bas sieht keinen Grund für Personaldebatten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bas sieht keinen Grund für Personaldebatten
    • AfD-Stimmenzuwachs bereitet vielen Menschen Angst
    • Bas betont, die SPD habe ihr Ergebnis gehalten
    SPD-Chefin Bas sieht keinen Grund für Personaldebatten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Bas sieht keinen Grund für Personaldebatten in ihrer Partei. Die Bundesarbeitsministerin sagte in der ARD auf eine Frage hin, dass es in der SPD Forderungen nach einem Sonderparteitag und neuen Vorsitzenden gebe: "Meine Partei ist sehr diskussionsfreudig, aber darum geht es heute Abend wirklich nicht. Ich glaube, das schließt bei uns eher die Reihen, weil wir hier einen ganz anderen Kampfauftrag haben, nämlich diese Demokratie aufrechtzuerhalten."

    Mit Blick auf die starken Stimmenzuwächse der AfD in Sachsen-Anhalt sagte Bas: "Vielen Menschen macht das Ergebnis Angst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in ganz Deutschland. Hier geht es in der Tat auch darum, ob wir demokratische Mehrheiten in diesem Bundesland, aber auch bundesweit in Zukunft bilden können. Und das ist die Aufgabe der SPD. Und hier geht es gar nicht um meine Person oder um meinen Kopf."

    Zum Ergebnis der SPD in Sachsen-Anhalt sagte Bas, die SPD habe ihr Ergebnis gehalten, obwohl die Partei vor ein paar Wochen schon komplett abgeschrieben worden sei. Bas sprach von einem harten Kampf./hoe/DP/zb






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