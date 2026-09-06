Ex-BSWler in Thüringen gründen neue Partei
Für Sie zusammengefasst
- Thüringen.Gerecht entsteht nach Austritt aus dem BSW
- Katja Wolf wird zur Vorsitzenden der Partei gewählt
- Wolf war zuvor BSW-Chefin und Finanzministerin
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ERFURT (dpa-AFX) - Nach ihrem Austritt aus dem BSW in Thüringen haben Ex-Mitglieder die neue Partei Thüringen.Gerecht gegründet. Zur Vorsitzenden wurde die ehemalige BSW-Landeschefin und Finanzministerin Katja Wolf gewählt, wie Gründungsmitglieder in Erfurt mitteilten./rot/DP/zb
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