🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Höcke

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wahlsieger verantwortlich für die Regierungsbildung

    Für Sie zusammengefasst
    • Höcke fordert Gespräche zur Regierungsbildung
    • AfD wird in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft
    • Siegmund strebt weiterhin eine Alleinregierung an
    Höcke - Wahlsieger verantwortlich für die Regierungsbildung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke muss in Sachsen-Anhalt der Wahlsieger zu Gesprächen für eine Regierungsbildung einladen. Hochrechnungen zufolge ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt klar stärkste Kraft geworden. Höcke sagte im ZDF: "Ich denke, wenn man mit so einem Ergebnis gewählt worden ist, dann muss man auf jeden Fall als Erstes den Wahlsieg für sich proklamieren."

    Höcke erinnerte an die "parlamentarische-demokratische Tradition": "Und die bedeutet oder die besagt, dass der Wahlsieger verantwortlich ist für die Regierungsbildung und er es versuchen muss." Er würde die politische Konkurrenz zu Gesprächen einladen, sagte Höcke. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte vor der Wahl allerdings immer wieder betont, dass er mit seiner AfD nur eine Alleinregierung anstrebe./htz/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Höcke Wahlsieger verantwortlich für die Regierungsbildung Nach Ansicht von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke muss in Sachsen-Anhalt der Wahlsieger zu Gesprächen für eine Regierungsbildung einladen. Hochrechnungen zufolge ist die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund bei der Landtagswahl in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     