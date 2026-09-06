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    Hallervorden gibt Merz Mitschuld an Wahldebakel der CDU

    Für Sie zusammengefasst
    • Hallervorden gibt Merz Mitschuld am CDU-Debakel
    • Merz habe das Vertrauen in die CDU beschädigt
    • Auftritte mit Schulze lösten Kritik am Kurs aus
    Hallervorden gibt Merz Mitschuld an Wahldebakel der CDU
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Mitschuld am Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt gegeben. Hallervorden sagte in der ARD, der Bundeskanzler werde irgendwann nicht mehr Merz heißen. Merz habe viel Schuld daran, dass man der CDU auch bundesweit nichts mehr zutraue. "Das hat eine schlechte Begleitmusik ergeben für Sachsen-Anhalt."

    Der Kabarettist Hallervorden war Gast bei der Wahlparty der CDU in Magdeburg. An Auftritten Hallervordens mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hatte es Kritik gegeben. Der 90-jährige Kabarettist und Schauspieler hatte diese Auftritte auch für scharfe Kritik am Kurs von CDU und SPD in der Bundesregierung genutzt./hoe/DP/zb






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