ARD streicht 'Tatort' wegen Wahlabend in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Wegen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fällt der für Sonntagabend geplante "Tatort" im Ersten kurzfristig aus. Stattdessen setzt die ARD ihre Berichterstattung über den Wahlabend fort. Auch der MDR änderte sein Programm.

"Gerade, weil eben so viel Bewegung noch in diesem Wahlabend ist" und es sich um einen historischen Wahlabend handele, werde es in der ARD am Abend keinen "Tatort" geben, sagte Moderator Gunnar Breske im Ersten. "Wir werden also weiter hier aus Magdeburg für Sie berichten."