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    Trump postet Hochrechnung zur Sachsen-Anhalt-Wahl

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump thematisiert Sachsen-Anhalts Landtagswahl
    • Truth Social zeigt AfD-Sieg in einer Hochrechnung
    • Trump kommentiert die Grafik nicht weiter
    Trump postet Hochrechnung zur Sachsen-Anhalt-Wahl
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf seinem reichweitenstarken Truth-Social-Account thematisiert. Gepostet wurde dort die Abbildung einer Hochrechnung mit Stand 19.57 Uhr (deutscher Zeit). Trump ließ die Balken-Grafik, die den Sieg der AfD zeigt, für sich stehen und kommentierte sie nicht weiter. Die AfD sucht seit längerem immer wieder die Nähe und Kontakt zu Trumps Partei - den Republikanern.

    Trumps Sachsen-Anhalt-Beitrag war einer von vielen Posts, die innerhalb kurzer Zeit auf seinem Account zu unterschiedlichen Themen wie Kritik an den Demokraten oder Stärkung seiner eigenen Wählerschaft erschienen. Es kommt immer wieder vor, dass es auf dem Account viele Posts kurz hintereinander gibt./rin/DP/zb






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