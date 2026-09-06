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    BSW nun auch in ZDF-Hochrechnung bei fünf Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • BSW erreicht laut ZDF nun die nötigen fünf Prozent
    • In der ARD stieg der BSW-Wert auf 5,1 Prozent
    • BSW-Einzug macht Mehrheiten ohne AfD unmöglich
    BSW nun auch in ZDF-Hochrechnung bei fünf Prozent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Chancen des BSW auf Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt sind nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF gestiegen. Nun sehen auch neue ZDF-Zahlen von 21.01 Uhr die Partei mit 5,0 Prozent über der Fünf-Prozent-Hürde - zuvor hatte das BSW dort bei 4,8 Prozent gelegen.

    In der ARD-Hochrechnung war die Partei bereits zuvor von 5,0 auf 5,1 geklettert (Stand 20.27 Uhr). ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei ins Parlament kommt, daraufhin auf 70 zu 30.

    Das Abschneiden des BSW hat Bedeutung für die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Eine Mehrheit ohne AfD und BSW wäre nach den neuen Hochrechnungszahlen rechnerisch nicht möglich, wenn das BSW ins Parlament kommt./sku/DP/zb






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