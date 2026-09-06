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    Tusk

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    Nur Idioten erfreut über AfD-Triumph

    Für Sie zusammengefasst
    • Tusk zeigt sich fassungslos über AfD-Erfolg
    • Okamura gratuliert der AfD zum Wahlerfolg
    • Rakusan fordert eigene Lösungen gegen Populisten
    Tusk - Nur Idioten erfreut über AfD-Triumph
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Foto Archiv)

    Der Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird auch in den deutschen Nachbarländern Polen und Tschechien aufmerksam beobachtet. Erste Politiker reagieren auf den AfD-Erfolg.

    Warschau/Prag - Der polnische Regierungschef Donald Tusk hat sich angesichts des AfD-Erfolgs bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fassungslos gezeigt. "In Polen können sich nur Idioten oder Verräter am Triumph der AfD in Deutschland erfreuen", schrieb der liberalkonservative Politiker am Wahlabend bei der Online-Plattform X. Nicht wenige davon hätten sich in den Oppositionsparteien Konfederacja und Recht und Gerechtigkeit (PiS) versammelt.

    Gratulation aus Tschechien

    Im Nachbarland Tschechien gratulierte Parlamentspräsident Tomio Okamura der AfD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT zu ihrem Wahlerfolg. "Ich hoffe vor allem, dass sie Teil der neuen Regierungskoalition im Bundesland Sachsen-Anhalt sein wird", sagte der Gründer der rechten Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD).

    Eine Koalition gegen die AfD würde dem Wählerwillen widersprechen, meinte der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern. In Tschechien regiert seit Ende 2025 eine Koalition aus der rechtspopulistischen ANO des Milliardärs Andrej Babis, Okamuras SPD und der Autofahrerpartei Motoristen.

    Der konservative Oppositionspolitiker und Ex-Innenminister Vit Rakusan forderte indes, Lehren aus dem Ausgang der Landtagswahl zu ziehen: "Der Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Demokraten so gewichtige Themen wie die Migration und andere brennende soziale Fragen den Populisten überlassen", meinte der Vorsitzende der Partei STAN. Statt sich nur empört über den Erfolg "offen prorussischer Extremisten in Deutschland" zu zeigen, müsse man eigene realistische und nachhaltige Lösungen entgegensetzen./hei/DP/zb







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