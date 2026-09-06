Stehen wir unmittelbar vor dem 3. Weltkrieg?

Obwohl der Krieg im Iran und der Ukraine immer mehr eskalieren und was den Ukraine-Krieg angeht sogar die Gefahr eines 3. Weltkriegs droht, bleiben die Anleger sehr gelassen. Auch die Gefahr einer Zinserhöhung der FED am 16. September scheint die Anleger nicht zu beunruhigen. Nach den guten Zahlen von Nvidia bleiben vor allem Technologieaktien mit KI-Fantasie gefragt. „Intelligente“ Drohnen bleiben ein relevantes Thema im Verteidigungs- und im Kommerzbereich. Die an der NASDAQ gelistete VisionWave Holdings Inc (USA), die Produkte for autonome Systeme im Verteidigungs- und Kommerzbereich entwickelt, macht vom 23. bis 28. September eine Roadshow in Deutschland in den Städten München, Frankfurt/M, Essen, Hamburg und Berlin. Interessenten für die Teilnahme an der Roadshow können sich melden bei der ESI GmbH unter info@eaststock.de.

Aber nicht nur Technologieaktien an der NASDAQ, sondern auch Aktien aus Osteuropa sorgen weiterhin für Furore. So blieben die Börsen aus Ungarn, Rumänien und Kasachstan mit einem Plus von jeweils 37% mit dem HTX-, ROTX- und KTX Local Index, ebenso wie Börse aus Polen mit einem Plus von 28% beim PTX-Index klare Outperformer zum NASDAQ-Index (+14%) und dem DAX (+6%).