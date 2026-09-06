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    Hoppermann

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    Schulze wird schwierige Gespräche führen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoppermann erwartet Schulze als Gesprächsführer
    • CDU setzt auf Stabilität auch in Magdeburg
    • Wahlergebnis belastet die CDU emotional stark
    Hoppermann - Schulze wird schwierige Gespräche führen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann geht davon aus, dass Sven Schulze trotz der großen Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als CDU-Landesvorsitzender die anstehenden Gespräche über eine Regierungsbildung führt. Auf die Frage, ob sich Schulze noch werde halten können, sagte Hoppermann im ZDF-"heute journal": "Ich halte nichts davon, an so einem Abend direkt über solche Konsequenzen zu sprechen. Im Gegenteil, es braucht jetzt Stabilität auch in Magdeburg."

    Die CDU stelle mit Schulze den Ministerpräsidenten, er sei der gerade wiedergewählte CDU-Landesvorsitzende, und er "wird die schwierigen Gespräche jetzt führen", sagte Hoppermann. "Bei uns ist heute alles wie immer. Es ist eine Landtagswahl, deshalb tagen auch morgen wie immer unsere parteiinternen Gremien, das Präsidium und der Bundesvorstand." Im Anschluss werde es "wie auch üblich eine Pressekonferenz des Parteivorsitzenden mit dem Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten hier in Berlin geben".

    Zugleich räumte Hoppermann ein, das Wahlergebnis fasse die CDU "wirklich auch emotional an, und das werden wir dann auch erstmal miteinander besprechen"./bk/mfi/DP/zb






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