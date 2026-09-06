Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug am Flughafen Miami

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 am Nachmittag (Ortszeit) nach der Landung am Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

MIAMI (dpa-AFX) - Ein Frachtflugzeug aus Puerto Rico ist bei der Ankunft am US-Flughafen Miami über die Landebahn hinausgefahren und hat Feuer gefangen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Wie hoch die Zahl der Verletzten ist, blieb unklar.

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Der Flughafen in Miami stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Später hieß es, dass eine Startbahn geöffnet sei, Passagiere sollten sich aber zugleich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft informieren.

Die Maschine war im Auftrag des US-Onlineversand-Händlers Amazon unterwegs gewesen. Eine Amazon-Sprecherin schrieb auf der Plattform X, beim Landeversuch habe es einen Zwischenfall gegeben. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen um zu verstehen, was genau passiert sei.

Amazon hat eine eigene Frachtfluggesellschaft, um Pakete schneller über lange Distanzen zu transportieren. Ob das Flugzeug beladen war, blieb unklar. Der Flug erfolgte laut Amazon über eine Partnerairline./rin/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5 auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +17,98 %/+41,19 % bedeutet.



