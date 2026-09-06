Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
- Fünf Tote bei Flugzeugunfall am Flughafen Miami
- Fünf weitere Verletzte kamen ins Krankenhaus
- Amazon-Frachtflugzeug verunglückt in Miami Florida
MIAMI (dpa-AFX) - Bei dem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida sind nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es auf einer Pressekonferenz./rin/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5 auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +17,98 %/+41,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....
Investieren ist nicht spekulieren, und deshalb ist Panik niemals angebracht. Allerdings musst du deine Mittel diversiziert anlegen. Amazon ist ein sehr gute Investition, aber sie sollte nicht mehr als 20% deines Vermögens ausmachen, noch besser ist < 10%.