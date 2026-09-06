Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5 auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +17,98 %/+41,19 % bedeutet.