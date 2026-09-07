Schulze auch im Kampf um Direktmandat geschlagen
Für Sie zusammengefasst
- Sven Schulze verliert seinen Wahlkreis an die AfD
- Mertens erreicht 35,2 Prozent, Schulze nur 31,7
- Schulze wurde Anfang des Jahres Regierungschef
Foto: Siarhei - 356130783
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Vorsitzender Sven Schulze ist bei der Landtagswahl mit seiner Partei nicht nur auf Landesebene gescheitert, sondern auch im eigenen Wahlkreis. Schulze, der erstmals bei einer Landtagswahl als Direktkandidat antrat, verlor im Wahlkreis Magdeburg III gegen den AfD-Kandidaten Christian Mertens. Der Ministerpräsident erreichte nach Angaben der Landeswahlleitung 31,7 Prozent der Erststimmen, Mertens kam auf 35,2 Prozent. Der 47-jährige Schulze wurde Anfang dieses Jahres als Nachfolger von Reiner Haseloff zum Regierungschef gewählt, nachdem er zuvor Wirtschaftsminister und Europa-Abgeordneter gewesen war./uk/DP/zb
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