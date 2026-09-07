BUUU Group Limited unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Mehrheitsübernahme von Brightray Science Inc. und Privatplatzierungen über 60 Millionen US-Dollar und macht industrialisierte KI-Rechenzentrumsbereitstellung zum zentralen Wachstumsgeschäft

SINGAPUR, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- BUUU Group Limited (Nasdaq: BUUU) („BUUU" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer 60-prozentigen Beteiligung an Brightray Science Inc. („Brightray"), einem Anbieter vollständig integrierter, vorgefertigter modularer Rechenzentrumslösungen, geschlossen zu haben. Brightray, das von Herrn Bin Wang gegründet und zuvor von mit Tencent verbundenen Investoren unterstützt wurde, wird nach Abschluss der Transaktion eine konsolidierte Tochtergesellschaft von BUUU. Im Zusammenhang mit der Übernahme beabsichtigt das Unternehmen, seinen Firmensitz nach Singapur zu verlegen.

Bereitstellung innerhalb von sechs bis neun Monaten – halb so lange wie üblich; 70 MW in Johor, Malaysia, in Betrieb; die Projektpipeline wird voraussichtlich rund 2 GW erreichen. BUUU verlegt derzeit seinen Hauptsitz nach Singapur und unterzeichnet gleichzeitig Privatplatzierungen im Wert von über 60 Millionen US-Dollar

Transaktionsübersicht. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus (i) neu ausgegebenen BUUU-Stammaktien der Klasse A zu einem Festpreis von 20,00 US-Dollar pro Aktie und (ii) einem Wandelschuldschein, der in bis zu 10 Millionen BUUU-Aktien umgewandelt werden kann, vorbehaltlich einer Anpassung auf Grundlage der finanziellen Entwicklung von Brightray, gemessen an deren geprüftem Jahresüberschuss nach Abschluss der Transaktion, sowie einer Obergrenze für die wirtschaftliche Beteiligung von 19,99 % an den insgesamt ausstehenden BUUU-Aktien. Nach Abschluss der Transaktion behalten die Verkäufer eine Beteiligung von 40 % an Brightray, während BUUU eine Kaufoption auf den Erwerb der verbleibenden Beteiligung in den drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erhält. Die derzeitige Geschäftsführung sowie der Verwaltungsrat von BUUU werden erwartungsgemäß im Amt bleiben und Herr Bin Wang wird als geschäftsführender Direktor und Co-Geschäftsführer zu BUUU stoßen. Die Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Warum Brightray?

Nicht die Nachfrage, sondern die Bereitstellung begrenzt das Tempo beim Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Bedarf an Rechenzentren wird sich bis 2030 voraussichtlich auf rund 219 GW fast verdreifachen; NVIDIA-Geschäftsführer Jensen Huang rechnet in diesem Jahrzehnt mit Ausgaben für KI-Infrastruktur in Höhe von 3 bis 4 Billionen US-Dollar – doch die Bauzeiten erstrecken sich über Jahre, Fachkräfte sind knapp, und eine Verzögerung von einem Monat bei einer 60-MW-Anlage kostet rund 14,2 Millionen US-Dollar. Brightray industrialisiert den Rechenzentrumsbau: Über 90 % einer Anlage werden im Werk gebaut, integriert und getestet, wodurch sich die Bereitstellungszeit von 18–36 Monaten auf sechs bis neun Monate verkürzt – bei einer einzelnen 50-MW-KI-Halle entspricht dies zusätzlicher umsatzgenerierender Betriebszeit im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar (McKinsey; JLL; SemiAnalysis). Die Branche setzt zunehmend auf modulare Lösungen; unter mehr als 80 Anbietern können nur wenige eine mit Brightray vergleichbare Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Hyperscale-Rechenzentren vorweisen.