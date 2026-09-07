AfD verpasst in Sachsen-Anhalt absolute Mehrheit
Für Sie zusammengefasst
- AfD wird stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt
- CDU verliert deutlich und landet auf dem zweiten Platz
- BSW schafft knapp den Einzug in den Landtag
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD ist bei der Sachsen-Anhalt-Wahl stärkste Kraft geworden, hat aber keine absolute Mehrheit im Landtag gewonnen. Die CDU kommt nach den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen mit großen Verlusten auf den zweiten Platz. Dem BSW gelingt knapp der Einzug ins Landesparlament./sku/and/DP/zb
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