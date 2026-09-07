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    Nordkorea will Marine zur 'nuklearen Streitmacht' ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kim will Nordkoreas Marine nuklear bewaffnen
    • Zweiter Zerstörer der 5.000-Tonnen-Klasse in Dienst
    • Südkorea, USA und Japan üben vor Jeju gemeinsam
    Nordkorea will Marine zur 'nuklearen Streitmacht' ausbauen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Marine soll nach dem Willen von Machthaber Kim Jong Un zu einer mit Atombomben bewaffneten Streitmacht weiterentwickelt werden. Das sagte Kim am Sonntag, als er in der östlichen Küstenstadt Wonsan den zweiten modernen Zerstörer der Marine feierlich in den Dienst nahm.

    "Wir müssen sicherstellen, dass nukleare Waffensysteme für einen tatsächlichen Krieg vielseitig und wirksam eingesetzt werden können. Dazu müssen wir unsere Marine zu einer nuklear bewaffneten Streitmacht entwickeln", sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

    Das Kriegsschiff "Kang Kon" ist Nordkoreas zweiter Zerstörer in der 5.000-Tonnen-Klasse. Nur drei Monate zuvor hatte das Land den Zerstörer "Choe Hyon" in den Dienst gestellt und bereits mehrere Waffentests durchgeführt.

    Vor der südkoreanischen Insel Jeju begannen unterdessen fünftägige gemeinsame Militärübungen von Südkorea, den USA und Japan. Der südkoreanische Generalstab bezeichnete das jährlich stattfindende Manöver als defensiv und als gegen nordkoreanische Nuklear- und Raketenbedrohungen gerichtet. Pjöngjang wertet solche Manöver hingegen als Vorbereitung für einen Angriffskrieg.

    Mitte August hatte US-Präsident Donald Trump gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea deutlich reduziert. Er verwies bei der überraschenden Entscheidung auf seine angeblich "sehr gute Beziehung" zu Nordkoreas Machthaber Kim und sagte, er rechne damit, Kim noch in diesem Jahr zu treffen. Kim selbst hat sich zu dem Gesprächsangebot bislang nicht öffentlich geäußert./fkr/DP/zb







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