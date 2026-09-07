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    ROUNDUP 2

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    Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami

    Für Sie zusammengefasst
    • Frachtflugzeug schießt in Miami über die Landebahn
    • Mindestens fünf Tote und fünf Verletzte gemeldet
    • Flughafen Miami nimmt Betrieb teilweise wieder auf
    ROUNDUP 2 - Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: weitere Details)

    MIAMI (dpa-AFX) - Bei einem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten Behördenvertreter und die Polizei auf einer Pressekonferenz.

    Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag (Ortszeit) über die Landebahn hinausgeschossen und hatte Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Zunächst gab es keine genaueren Informationen zu den Todesopfern - damit blieb unklar, ob Besatzungsmitglieder des Flugzeugs oder Menschen am Boden betroffen waren.

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    Auch zu den Verletzten gab es keine detaillierten Informationen. Eine Person sei unter einem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, hieß es lediglich.

    Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 nach der Landung am Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

    Region bei Touristen beliebt

    Der Flughafen in Miami stellte vorübergehend den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Später hieß es, dass eine Startbahn geöffnet sei, Passagiere sollten sich aber zugleich bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft informieren. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den großen Verkehrsflughäfen in den USA.

    Die Maschine war im Auftrag des Onlinehändlers Amazon unterwegs. Eine Amazon-Sprecherin schrieb auf der Plattform X, beim Landeversuch habe es einen Zwischenfall gegeben. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um zu verstehen, was genau passiert sei. Man sei zutiefst erschüttert, dass fünf Menschen ums Leben gekommen seien.

    Amazon hat eine eigene Frachtfluggesellschaft, um Pakete schneller über lange Distanzen zu transportieren. Ob das Flugzeug beladen war, blieb unklar. Der Flug erfolgte laut Amazon über eine Partnerairline./rin/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 258,5 auf Nasdaq (05. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +17,98 %/+41,19 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons weiterhin positives Kurs- und Bewertungspotenzial: Nach einem neuen Allzeithoch gilt die Zone der überwundenen Pivot-Hochs als Unterstützung, bei anziehendem Volumen. Morgan Stanley hält bis Ende 2027 bis zu 500 US-Dollar für möglich. Als fundamentale Treiber gelten das stark wachsende, margenstärkere AWS-Geschäft, KI-Verträge und disziplinierte Investitionen; ein Modell sieht die Aktie 65 % unterbewertet und bei 423 US-Dollar. Die FTC-Klage wegen mutmaßlich manipulierter Werbeauktionen birgt Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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