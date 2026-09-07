TCL definiert auf der IFA 2026 den Alltag neu

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini LED- und ultragroße¹ Fernseher, hat heute auf der IFA 2026 mit dem TCL Inspiration Habitat seine Vision für ein von KI inspiriertes Leben vorgestellt.

Aufbauend auf seiner technologischen Führungsrolle bei Displays aller Größen, Haushaltsgeräten und intelligenten Wohnlösungen zeigt TCL, wie KI vollständig integrierte Erlebnisse in verschiedenen Bereichen des Alltags ermöglichen kann, anstatt auf einzelne Produkte beschränkt zu bleiben. Von kinoreifen Displays bis hin zu Handheld-Bildschirmen, von Klimaanlagen und Waschgeräten bis hin zu Hauszugangssystemen und familiärer Gesellschaft – die „Inspiration Habitat" vereint diese Technologien zu Erlebnissen, die natürlicher auf Menschen, ihre Bedürfnisse und die sie umgebenden Räume reagieren.

Lassen Sie sich inspirieren: Erweitern Sie die Art und Weise, wie wir die Welt erleben

Als primärer Zugangspunkt zur KI ist der Bildschirm der Ort, an dem TCLs Vision eines von KI inspirierten Lebens beginnt. Auf der IFA 2026 präsentiert TCL sein erweitertes Portfolio an Display-Technologien, das von großen Heimkino-Fernsehern bis hin zu Smartphones, Tablets und Wearables reicht und gemeinsam einen größeren Teil der Art und Weise abdeckt, wie Menschen fernsehen, arbeiten und miteinander in Verbindung stehen.

Im Mittelpunkt steht der TCL X11L SQD-Mini LED-Fernseher. Als Spitzenmodell der Mini LED-Displaytechnologie von TCL, die von QD-Mini LED über RGB-Mini LED und SQD-Mini LED, verfügt der X11L über eine Super Mini LED Backlight, eine Super QLED-Schicht und das WHVA 2.0 Ultra Panel. Damit bietet er bis zu 20.736 präzise Dimmzonen, eine HDR-Helligkeit von 10.000 Nits sowie eine Farbraumabdeckung von bis zu 100 % BT.2020 bietet. Zusammen mit dem Audio-System von Bang & Olufsen setzt der TCL X11L neue Maßstäbe für Mini LED-Bild und -Ton im Heimbereich.

Die Display-Kompetenz von TCL kommt auch bei den Modellen TCL X3A OLED+ sowie dem Gaming-Monitor voll zur Geltung, die beim Gaming hohen Kontrast und extrem hohe Bildwiederholraten im Dual-Mode-Betrieb bieten. Der TCL Digital Signage TMN Series bringt die Display-Fähigkeiten von TCL in professionelle Umgebungen. Für einen ebenso beeindruckenden Klang sorgt die TCL Q95K Flaggschiff-Soundbar, die dank einer 11.1.4-Kanal-Akustikarchitektur und einer gemeinsam mit Bang & Olufsen entwickelten Klangoptimierung ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis schafft. Neben bedeutenden Hardware-Innovationen hat TCL kürzlich auch „Gemini für Google TV" in weiteren Ländern und Sprachen eingeführt, darunter europäische Märkte wie Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Gemini revolutioniert die Entdeckung von Inhalten auf dem Großbildschirm durch ein intelligenteres KI-Begleiter-Erlebnis und gestaltet sie dialogorientiert und mühelos.