AEVIS: Swiss Medical Network Boosts H1 2026 Profitability
Swiss Medical Network entered H1 2026 with powerful momentum, delivering double-digit profit growth, stronger margins and a solid foundation for future gains.
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- Swiss Medical Network’s EBITDAR rose 18.8% to CHF 94.0 million and EBITDA increased 32.6% to CHF 46.0 million in H1 2026.
- Healthcare segment revenue grew 12.4% to CHF 563.5 million, while net revenue increased 2.1% to CHF 435.0 million, or 1.4% organically.
- EBIT more than doubled to CHF 15.1 million, with the EBITDA margin improving from 8.1% to 10.6%.
- The hospital network remained the main growth driver: EBITDA increased 21.0% to CHF 44.9 million, with its margin rising to 13.6%.
- Ambulatory and primary care activities improved significantly: EBITDAR rose 77.0% to CHF 6.5 million, and EBITDA reached break-even compared with a CHF 2.7 million loss in H1 2025.
- The restructuring of Privatklinik Lindberg is expected to have only a limited impact in 2026, with the full positive effect anticipated in 2027; AEVIS will publish its full H1 2026 report on 17 September 2026.
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