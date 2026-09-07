AEVIS: Swiss Medical Network steigert Profitabilität im 1. Halbjahr 2026
Swiss Medical Network überzeugt 2026 mit kräftigem Gewinnsprung: Umsatz, Margen und Erträge legen deutlich zu – besonders in Spitälern und der ambulanten Versorgung.
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- Swiss Medical Network steigerte im ersten Halbjahr 2026 das EBITDAR um 18,8 % auf CHF 94,0 Mio. und das EBITDA um 32,6 % auf CHF 46,0 Mio.; das EBIT mehr als verdoppelte sich auf CHF 15,1 Mio.
- Der Healthcare-Gesamtumsatz erhöhte sich um 12,4 % auf CHF 563,5 Mio.; der aussagekräftigere Nettoumsatz stieg um 2,1 % auf CHF 435,0 Mio., organisch um 1,4 %.
- Die Profitabilitätsmargen verbesserten sich deutlich: Die EBITDAR-Marge stieg von 18,6 % auf 21,6 %, die EBITDA-Marge von 8,1 % auf 10,6 %.
- Die Spitaldivision verzeichnete ein EBITDAR-Wachstum von 13,4 % auf CHF 82,9 Mio. und eine Margensteigerung von 22,3 % auf 25,1 %; das EBITDA nahm um 21,0 % zu.
- Ambulante und primärmedizinische Aktivitäten entwickelten sich stark: Der Nettoumsatz stieg um 7,0 %, das EBITDAR um 77,0 % auf CHF 6,5 Mio.; beim EBITDA wurde die Gewinnschwelle erreicht.
- Swiss Medical Network setzt seine Strategie der integrierten Versorgung fort; die Restrukturierung der Privatklinik Lindberg soll ab 2027 vollständig ergebniswirksam werden, während weitere Verbesserungen erwartet werden.
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