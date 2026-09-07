Halbjahresergebnis 2026: Erneut stark gesteigert
Burkhalter setzt im ersten Halbjahr 2026 seinen profitablen Wachstumskurs fort: Gewinn und Ergebnis steigen deutlich, getragen von hoher Nachfrage nach Gebäudetechnik und Zukäufen.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Burkhalter steigerte den Gewinn pro Aktie im ersten Halbjahr 2026 um 8,0 % auf CHF 2.44 (Vorjahr: CHF 2.26).
- Das Konzernergebnis erhöhte sich um 8,1 % auf CHF 25,9 Mio.; das EBIT stieg um 5,2 % auf CHF 31,1 Mio.
- Der Umsatz blieb mit CHF 587,3 Mio. gegenüber CHF 586,8 Mio. nahezu stabil (+0,1 %).
- Die positive Entwicklung wurde durch die starke Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie durch eine anhaltend hohe Sanierungs- und Renovationstätigkeit unterstützt.
- Bis Ende Juni übernahm Burkhalter fünf Unternehmen; am 2. September 2026 kam zusätzlich die auf Gebäudeautomation spezialisierte AZ systems-Gruppe hinzu.
- Der Ausblick für 2026 bleibt positiv: Das Management erwartet weiterhin eine moderate Steigerung des Gewinns pro Aktie gegenüber 2025.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Burkhalter Holding ist am 07.09.2026.
-0,36 %
-0,43 %
-7,10 %
-21,51 %
-1,21 %
+44,63 %
+121,57 %
+13,73 %
+1.086,30 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte