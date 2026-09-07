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    Halbjahresergebnis 2026: Erneut stark gesteigert

    Burkhalter setzt im ersten Halbjahr 2026 seinen profitablen Wachstumskurs fort: Gewinn und Ergebnis steigen deutlich, getragen von hoher Nachfrage nach Gebäudetechnik und Zukäufen.

    Halbjahresergebnis 2026: Erneut stark gesteigert
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Burkhalter steigerte den Gewinn pro Aktie im ersten Halbjahr 2026 um 8,0 % auf CHF 2.44 (Vorjahr: CHF 2.26).
    • Das Konzernergebnis erhöhte sich um 8,1 % auf CHF 25,9 Mio.; das EBIT stieg um 5,2 % auf CHF 31,1 Mio.
    • Der Umsatz blieb mit CHF 587,3 Mio. gegenüber CHF 586,8 Mio. nahezu stabil (+0,1 %).
    • Die positive Entwicklung wurde durch die starke Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie durch eine anhaltend hohe Sanierungs- und Renovationstätigkeit unterstützt.
    • Bis Ende Juni übernahm Burkhalter fünf Unternehmen; am 2. September 2026 kam zusätzlich die auf Gebäudeautomation spezialisierte AZ systems-Gruppe hinzu.
    • Der Ausblick für 2026 bleibt positiv: Das Management erwartet weiterhin eine moderate Steigerung des Gewinns pro Aktie gegenüber 2025.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Burkhalter Holding ist am 07.09.2026.


    Burkhalter Holding

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    ISIN:CH0212255803WKN:A1WZP3
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